Mundial femenino Sub17 | ¿Dónde ver el partido de semifinal Países Bajos vs México?
Queda poco para conocer a las finalistas del Mundial femenino de fútbol Sub-17 Marruecos 2025.
Panamá/Tras la clasificación de Corea del Norte a la gran final eliminando 0-2 a Brasil, el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™ conocerá este jueves a su segunda finalista.
Países Bajos y México protagonizarán un duelo de alto voltaje, cargado de historia reciente, épica y atajadas inolvidables.
Este partido lo podrás ver en las pantallas de TVMAX yTVN Pass desde las 2:00 pm. Ambas selecciones vienen de partidos donde la emoción se extendió hasta los penales. Ninguna de las dos ha tenido un camino sencillo, pero sí han demostrado carácter, valentía y un enorme corazón competitivo.
Países Bajos: Fe, remontadas y corazones fuertes
Las europeas llegan con la etiqueta de equipo indomable. Su duelo ante Francia en cuartos es ya parte de la historia del torneo:
- Francia 2-2 Países Bajos
- (6-7 en penales)
Los goles neerlandeses llegaron en el 90+3’ y 90+8’, obra de Rochelity Dap y Ranneke Derks, un acto de supervivencia deportiva que forzó la tanda de penales.
La guardameta Maren Groothoff pasó de villana a heroína: un error suyo significó el 1-0 francés, pero en la definición final atajó el penal decisivo para consumar la hazaña.
El propio técnico Olivier Amelink lo resumió perfecto:
“Cada vez que todos piensan que esto se acabó, el equipo muestra algo más… Es un grupo muy especial”.
Datos destacados de Países Bajos:
- Primer debutante que llega a semifinales desde Italia (2014)
- Primer equipo en avanzar con dos tandas de penales consecutivas en fase final
México: Murrieta, manos de finalista
El Tri también llega con una figura indiscutible: la portera Valentina Murrieta, quien firmó una actuación memorable ante Italia.
- México 0-0 Italia
- (5-4 en penales)
Murrieta:
- Atajó dos penales en tiempo regular
- Detuvo uno más en la tanda definitiva
- Fue premiada Jugadora del Partido
Las mexicanas ya saben lo que es llegar a una final, lo hicieron en 2018 (subcampeonas). Ahora, con una arquera en modo mural y una defensa sólida, sueñan con volver al partido decisivo.
Estadísticas destacadas de México:
- 2da vez entre las cuatro mejores del mundo
- Representa a Concacaf en una semifinal con confederaciones diferentes en cada semifinalista
¿Qué podemos esperar?
Un partido táctico y emocional, donde la clave será quién resista mejor los momentos de presión:
- Países Bajos: ataque directo y velocidad por bandas
- México: orden defensivo y Murrieta como guardiana del sueño
Ambos equipos han sobrevivido al límite.
La final los espera… pero solo uno seguirá con vida.