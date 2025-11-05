Mundial femenino Sub17 | ¿Dónde ver el partido de semifinal Países Bajos vs México?

Queda poco para conocer a las finalistas del Mundial femenino de fútbol Sub-17 Marruecos 2025.

Panamá/Tras la clasificación de Corea del Norte a la gran final eliminando 0-2 a Brasil, el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™ conocerá este jueves a su segunda finalista.

Países Bajos y México protagonizarán un duelo de alto voltaje, cargado de historia reciente, épica y atajadas inolvidables.

Este partido lo podrás ver en las pantallas de TVMAX yTVN Pass desde las 2:00 pm. Ambas selecciones vienen de partidos donde la emoción se extendió hasta los penales. Ninguna de las dos ha tenido un camino sencillo, pero sí han demostrado carácter, valentía y un enorme corazón competitivo.

Países Bajos: Fe, remontadas y corazones fuertes

Las europeas llegan con la etiqueta de equipo indomable. Su duelo ante Francia en cuartos es ya parte de la historia del torneo:

Francia 2-2 Países Bajos

(6-7 en penales)

Los goles neerlandeses llegaron en el 90+3’ y 90+8’, obra de Rochelity Dap y Ranneke Derks, un acto de supervivencia deportiva que forzó la tanda de penales.

La guardameta Maren Groothoff pasó de villana a heroína: un error suyo significó el 1-0 francés, pero en la definición final atajó el penal decisivo para consumar la hazaña.

El propio técnico Olivier Amelink lo resumió perfecto:

“Cada vez que todos piensan que esto se acabó, el equipo muestra algo más… Es un grupo muy especial”.

Datos destacados de Países Bajos:

Primer debutante que llega a semifinales desde Italia (2014)

Primer equipo en avanzar con dos tandas de penales consecutivas en fase final

México: Murrieta, manos de finalista

El Tri también llega con una figura indiscutible: la portera Valentina Murrieta, quien firmó una actuación memorable ante Italia.

México 0-0 Italia

(5-4 en penales)

Murrieta:

Atajó dos penales en tiempo regular

Detuvo uno más en la tanda definitiva

en la tanda definitiva Fue premiada Jugadora del Partido

Las mexicanas ya saben lo que es llegar a una final, lo hicieron en 2018 (subcampeonas). Ahora, con una arquera en modo mural y una defensa sólida, sueñan con volver al partido decisivo.

Estadísticas destacadas de México:

2da vez entre las cuatro mejores del mundo

entre las cuatro mejores del mundo Representa a Concacaf en una semifinal con confederaciones diferentes en cada semifinalista

¿Qué podemos esperar?

Un partido táctico y emocional, donde la clave será quién resista mejor los momentos de presión:

Países Bajos: ataque directo y velocidad por bandas

México: orden defensivo y Murrieta como guardiana del sueño

Ambos equipos han sobrevivido al límite.

La final los espera… pero solo uno seguirá con vida.