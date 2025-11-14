Mundial Sub-17 Catar 2025 resultados| Así fue el inicio de los dieciseisavos de final en el torneo

Vive las emociones del Mundial Sub-17 Catar 2025 por las señales de TVMAX y TVN Pass

Catar/Los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Catar 2025 arrancaron este viernes con una jornada intensa de ocho partidos que se disputaron en el Aspire Zone de la ciudad de Doha.

Los primeros cuatro partidos se decidieron en el tiempo reglamentario: Mali superó a Zambia, Portugal venció a Bélgica, Suiza derrotó a Egipto y Francia a Colombia. Posteriormente, México necesitó la tanda de penaltis para superar a Argentina, Irlanda dejó a Canadá con las ganas, Brasil venció a Paraguay y Marruecos sorprendió a Estados Unidos.

Zambia 1-3 Mali

Gol de Zambia: Simute (63) Goles de Mali: Bomba (51), Dembele (85), Keita (90+2) Jugador del Partido: Seydou Dembele (Mali)

Raymond Bomba y Seydou Dembele demostraron ser una pareja letal y Mali se impuso merecidamente a Zambia. Mali se mostró como el equipo más potente en ataque y pensó que se había adelantado pronto en el marcador cuando Seydou Dembele remató a puerta desde el borde del área.

El gol fue anulado por una falta de Bomba en la jugada previa, pero el corpulento delantero, tras ver frustrada su celebración, volvió a aparecer con una espectacular voltereta al comienzo de la segunda parte. Esta vez fue Dembele quien creó la jugada con un magnífico lanzamiento de falta, y Bomba se desmarcó para rematar de cabeza en el primer palo.

Zambia respondió bien y restableció la igualdad cuando Kelvin Chipelu envió un atractivo centro con la derecha que Mapalo Simute remató con sangre fría con el interior del pie. Sin embargo, una jugada bien trabajada de Dembele, seguida de un gol decisivo de Lamine Keita en los últimos minutos, aseguró la victoria de Mali, que se enfrentará en octavos de final a Marruecos o Estados Unidos.

Portugal 2-1 Bélgica

Goles de Portugal: Cabral (38, 45+1) Gol de Bélgica: Cunha (45+5) Jugador del Partido: Rafael Quintas (Portugal)

Anisio Cabral marcó dos goles que clasificaron a Portugal para los octavos de final y lo auparon a lo más alto de la tabla de goleadores de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. El joven jugador del Benfica, que suma ya cinco goles en el torneo, abrió el marcador con una espectacular chilena a siete minutos del descanso.

La floja defensa belga contribuyó al gol, y lo peor estaba por llegar ocho minutos más tarde, cuando el portero Lucca Brughmans, al intentar despejar un pase atrás, intentó un desacertado pase por encima de Cabral que fue interceptado, dejando a la estrella portuguesa con la portería a puerta vacía.

La situación de Bélgica parecía desesperada, pero respondió rápidamente, recortando distancias casi en el último minuto de la primera parte, cuando Romario Cunha marcó de falta con la izquierda tras golpear en el interior del poste. Cunha volvió a estar cerca en una tensa segunda parte, pero Portugal aguantó y estará en octavos de final.

Te puede interesar: Selección de Panamá | Conoce cómo será el repechaje para clasificar al Mundial 2026

Suiza 3-1 Egipto

Goles de Suiza: Scherrer (16), Bruchez (39), Stiel (58) Gol de Egipto: Roshdy (90+1) Jugador del Partido: Jill Stiel (Suiza)

Suiza realizó una actuación impecable como equipo para derrotar a Egipto y asegurarse un puesto en octavos de final. Nevio Scherrer abrió el marcador al principio del partido. A continuación, los suizos marcaron uno de los mejores goles del torneo, con Ethan Bruchez rematando tras una brillante jugada a un toque.

Jill Stiel anotó el tercero de Suiza tras el descanso, con un inteligente remate desde el borde del área. Anas Roshdy marcó el gol del honor para Egipto, pero el resultado ya estaba decidido.

Francia 2-0 Colombia

Goles de Francia: Valero (14) Mounguengue (90+4) Jugador del Partido: Abdoulaye Camara (Francia)

Francia se clasificó para la siguiente fase tras superar a Colombia. Antoine Valero marcó el primer gol desde corta distancia al rematar con el muslo un centro de Lucas Batbedat. Los sudamericanos estuvieron a punto de empatar en los últimos minutos, pero Cristian Florez vio cómo su disparo raso golpeaba el poste y rebotaba en la portería antes de ser despejado. Pierre Mounguengue selló la victoria en los últimos segundos al escaparse y marcar.

Argentina 2-2 Mexico (penaltis: 4-5)

Goles de Argentina: Tulian (9), Closter (87) Goles de México: Gamboa (46, 58) Jugador del partido: Santiago López (México)

El portero Santiago López se convirtió en el héroe cuando México se impuso en la tanda de penales tras un partido lleno de altibajos, asegurando así su pase a octavos de final.

Ramiro Tulián adelantó a Argentina con un disparo colocado al ángulo superior derecho, pero México le dio la vuelta al partido tras el descanso. Luis Gamboa abrió el marcador a los 50 segundos del segundo tiempo, antes de anotar otro gol poco después. Parecía que ese sería el gol de la victoria, hasta que López calculó mal un centro al área, permitiendo que Fernando Closter cabeceara a la red vacía. López se redimió en la tanda de penales al atajar el primer penal de Gastón Bouhier, antes de convertir él mismo el penal decisivo.

República de Irlanda 1-1 Canadá (penaltis: 9-8)

Gol de República de Irlanda: Noonan (65) Gol de Canadá: Kozlovskiy (85) Jugador del partido: Alex Noonan (República de Irlanda)

La República de Irlanda se clasificó para los octavos de final tras una memorable victoria en la tanda de penaltis contra Canadá. El portero Alex Noonan se convirtió en el héroe al detener el lanzamiento de Elijah Roche y asegurar la victoria, desatando la euforia.

El tercer gol de Michael Noonan en el torneo puso a Irlanda por delante, pero Canadá luchó con ahínco y el gol de volea de Sergei Kozlovskiy en los últimos minutos forzó la tanda de penaltis.

Te puede interesar: Guatemala vs Panamá resultado | El rugido canalero en El Trébol

Brasil 0-0 Paraguay (penaltis: 5-4)

Jugador del partido: Joao Pedro (Brasil)

Brasil venció a Paraguay en la tanda de penales en un duelo de equipos CONMEBOL. A pesar de la expulsión de Vítor Hugo a los diez minutos, Brasil mantuvo el control y dispuso de la mayoría de las ocasiones de gol durante los primeros 45 minutos.

Paraguay empezó a generar oportunidades tras el descanso y estrelló un balón en el larguero. Sin lograr marcar, el partido se decidió en la tanda de penales, donde el portero brasileño João Pedro detuvo tres lanzamientos, incluidos los dos últimos, antes de que Luis Pacheco anotara el gol de la victoria.

Estados Unidos 1-1 Marruecos (penaltis: 3-4)

Gol de Estados Unidos: Terry (21) Gol de Marruecos: Ouazane (90) Jugador del partido: Chouaib Bellaarouch (Marruecos)

Chouaib Bellaarouch, de Marruecos, realizó una actuación inspirada en la tanda de penaltis para darle la victoria a Marruecos sobre Estados Unidos. Los estadounidenses se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Jude Terry, quien anotó tras un pase atrás de Cavan Sullivan.

Poco después del descanso, Mathis Albert tuvo una oportunidad de oro para ampliar la ventaja desde el punto de penalti, pero falló su lanzamiento. El error se pagó caro cuando, tras un gol anulado por fuera de juego, Marruecos empató con una magnífica jugada individual de Abdellah Ouazane. La tanda de penaltis decidiría el partido, con Bellaarouch deteniendo los lanzamientos de Cooper Sánchez y Maxi Carrizo.

Información de FIFA