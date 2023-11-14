Mundial Sub-17 Indonesia 2023: Próximos partidos y tabla de goleadores

La segunda vuelta de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Indonesia 2023 llega a su fin este miércoles 15 de noviembre con cuatro partidos.

El Grupo E, Estados Unidos se enfrentará a Burkina Faso en el Estadio Internacional de Yakarta desde las 4:00 a.m. (hora de Panamá). Posteriormente, en esa misma instalación deportiva, Francia medirá fuerzas ante Corea del Sur en un encuentro que iniciará a las 7:00 a.m. (hora panameña).

Franceses y estadounidenses lideran el Grupo E con tres puntos cada uno, luego de vencer a Burkina Faso y Corea del Sur el pasado 12 de noviembre.

En el Grupo F, México y Venezuela jugarán en el Estadio Si jalak Harupat en un partido que comenzará a las 4:00 a.m. (hora de Panamá). Mientras los mexicanos buscarán sumar sus primeros tres puntos de la competencia, los venezolanos esperan alcanzar seis unidades tras ganar en su debut.

La cartelera del Grupo F termina con el partido entre Nueva Zelanda y Alemania que se realizará en el Si jalak Harupat desde las 7:00 a.m. (hora panameña). Los neocelandeses vienen de una derrota ante los venezolanos y los alemanes triunfaron ante los mexicanos en la primera jornada de esa agrupación.

A continuación mostramos la tabla de goleadores actualizada.