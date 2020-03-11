Oblak y Llorente obran el milagro del Atlético en Anfield

'Los colchoneros' sacan de la competencia a los campeones de la Champions

Gracias a las atajadas de Jan Oblak y a los dos goles de Marcos Llorente en la prórroga (97 y 105+1), el Atlético de Madrid logró la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, eliminando al actual campeón europeo Liverpool.

El equipo inglés había igualado la eliminatoria (1-0 para el Atlético en el Metropolitano) con un tanto del holandés Georginio Wijnaldum antes de la pausa (44) y creyó tener la clasificación al marcar el brasileño Roberto Firmino al inicio de la prórroga (94).

Pero apareció Llorente para silenciar un Anfield, que sí tenía público pese a la epidemia por el nuevo coronavirus, y Álvaro Morata pusiera la puntilla en el descuento (120+1).

El partido fue un ataque constante del Liverpool, que disparó en 35 ocasiones sobre el arco de Oblak, que con sus atajadas fue el gran artífice de que el Atlético llegara a la prórroga.

En el tiempo extra, y cuando el Atlético parecía tenerlo todo perdido después del gol de Firmino, apareció Llorente, que había entrado en la cancha al inicio del segundo tiempo, para cambiar el curso de la eliminatoria.

Únicamente sexto en el campeonato español, y con dificultades para clasificarse para la próxima Liga de Campeones, al equipo de Diego Simeone sólo le quedaba la 'Champions' para salvar la temporada.

El Atlético, que jugó recientemente las finales de 2014 y 2016 (perdiendo en ambas ante el Real Madrid), nunca ha conquistado la Copa de Europa, después de perder también la final de 1974 ante el Bayern Múnich.

Curiosamente, los dos finalistas de la última edición de la Liga de Campeones, Liverpool y Tottenham, quedaron eliminados en los octavos, después de que el RB Leipzig dejara fuera el martes a lo' Spurs'.

A los 'Reds' les queda el consuelo de la Premier League, que tienen virtualmente ganada.