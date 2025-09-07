Eliminatoria resultados | España aplasta a Turquía y lidera el Grupo E rumbo al Mundial 2026

La selección española, con tripleta de Mikel Merino y goles de Pedri y Ferran Torres, da una lección de fútbol en Konya.

Konya, Turquía/La selección de España, vigente campeona de Europa, arrolló a Turquía al ganar por 6-0 en Konya, con una triplete de Mikel Merino, este domingo en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Pedri (6) puso la directa rápidamente en el camino hacia la victoria, que Mikel Merino (22, 45+1 y 57) secundó con una pasmosa efectividad de cara la portería turca.

También Ferran Torres (53) se sumó a la fiesta de la selección española que cerró Pedri (62) para liderar el grupo E de clasificación europea con seis puntos, tras ganar a Bulgaria (3-0) el jueves en Sofía.

Con Memphis Depay convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección, Países Bajos venció con dificultad a Lituania (2-3) en la clasificación para el Mundial 2026, este domingo en Kaunas.

Depay firmó un doblete para alcanzar los 52 goles con la Oranje y superar a Robin van Persie, que marcó 50 en su carrera, en la clasificación histórica.

Países Bajos ocupa el liderato del grupo G de la zona europea por delante de Polonia y Finlandia, que juegan este domingo en Cracovia.

Pero los jugadores dirigidos por Ronald Koeman se habían complicado la tarea al final de la primera parte al conceder dos goles marcados por Gvidas Gineitis (36) y Edvinas Girdvainis (43).

El juego neerlandés, hasta ese momento fluido y eficiente, se desmoronó. Hasta tal punto que tres días después de haber empatado en casa contra la Polonia de Robert Lewandowski (1-1 en Róterdam), los neerlandeses parecían haber recaído en sus errores defensivos con una pareja central Van Dijk-De Vrij que mostró falta de concentración.

Pero el potencial ofensivo del equipo neerlandés terminó marcando la diferencia, con un gol de Depay en el minuto 64 tras recibir un centro milimétrico de Denzel Dumfries.

Y a pesar de algunos sustos al final del partido, los Oranje lograron asegurar tres puntos muy valiosos de cara al primer puesto del grupo G, que clasifica directamente al próximo Mundial.

En la tabla provisional de su grupo, Países Bajos ocupa el primer puesto (10 puntos) con tres de ventaja sobre Polonia y Finlandia.

"Podemos calificar nuestra actuación como muy mala, excepto por Memphis", declaró el capitán neerlandés Van Dijk.

"Vas ganando 2-0, y luego dejas escapar esa ventaja con demasiada facilidad. Fuimos descuidados con la posesión del balón, no ganamos los duelos y a menudo no recuperamos los segundos balones", resumió el defensor del Liverpool.

"Pero conseguimos tres puntos, que es lo más importante", continuó Van Dijk. "Si queremos mejorar, esto no debe volver a ocurrir", concluyó.