Panamá/¡Bienvenidos a un duelo imperdible en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026!

Todo listo para un choque de alto nivel entre Panamá y Brasil, dos selecciones que salen a la cancha con intensidad, talento y hambre de victoria.

El conjunto local buscará hacer valer su casa y el apoyo de su gente, mientras que Brasil llega con su tradicional juego dinámico y competitivo.

Se viene un partidazo lleno de emoción, velocidad y grandes jugadas en este juego de pelota.

¡Ajusten sus asientos y disfruten de esta transmisión EN VIVO! ¿Quién se quedará con la victoria?