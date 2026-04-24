EN VIVO | Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Béisbol - Brasil vs Panamá

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BÉISBOL PANAMÁ VS BRASIL | IV JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 2026 | TVMax / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
24 de abril 2026 - 15:32

Panamá/¡Bienvenidos a un duelo imperdible en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026!

Todo listo para un choque de alto nivel entre Panamá y Brasil, dos selecciones que salen a la cancha con intensidad, talento y hambre de victoria.

El conjunto local buscará hacer valer su casa y el apoyo de su gente, mientras que Brasil llega con su tradicional juego dinámico y competitivo.

Se viene un partidazo lleno de emoción, velocidad y grandes jugadas en este juego de pelota.

¡Ajusten sus asientos y disfruten de esta transmisión EN VIVO! ¿Quién se quedará con la victoria?

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