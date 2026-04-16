Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Así está el cuadro de medallas

Panamá/Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 siguen tomando ritmo y el medallero comienza a marcar diferencias claras entre las potencias de la región y las delegaciones emergentes.

Con varias jornadas ya disputadas, la lucha por el primer lugar se intensifica en un evento que reúne a más de 2,000 atletas de 15 países y que forma parte del ciclo olímpico juvenil .

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En la cima del medallero aparece Brasil, que ha tomado el liderato con 7 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce, para un total de 20 preseas. Muy de cerca lo sigue Venezuela, con 6 oros, 5 platas y 6 bronces (17 en total), mientras que Colombia se ubica en la tercera posición con 3 oros, 3 platas y 6 bronces. Argentina, por su parte, mantiene un rendimiento sólido con 3 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce, consolidándose en la pelea por el podio general.

Más abajo en la tabla, Ecuador destaca por su regularidad con 13 medallas (2 de oro, 4 de plata y 7 de bronce), mientras que Panamá, país anfitrión, se ubica en la sexta posición con 2 oros, 1 plata y 4 bronces, para un total de 7 preseas. Completan el medallero parcial Perú (1-5-5), Chile (1-1-3) y Uruguay (0-0-1), reflejando una competencia muy reñida en varias disciplinas.

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El aporte de Panamá ha sido especialmente significativo en deportes de combate. La delegación istmeña ha construido su cosecha de medallas principalmente en lucha y judo, disciplinas que han sido clave para subir al podio. En lucha, el país ha conseguido 2 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, mientras que en judo sumó 2 preseas de bronce, evidenciando el crecimiento de estos deportes en el ámbito juvenil.

Las grandes protagonistas por Panamá han sido Yumaira Rusell (65 kg) y Aisha Williams (73 kg), quienes conquistaron las dos medallas de oro en lucha libre, marcando un hito para la delegación local. A ellas se suma la plata obtenida por Mía Arrocha (57 kg), además de los bronces logrados por Eydan Lezcano (51 kg) y Gerald Flores (65 kg grecorromano). En judo, los terceros lugares fueron alcanzados por Adrián Holguín (-81 kg) y Danna De León (-44 kg), completando así el medallero panameño hasta el momento.

Con el avance de las competencias, se espera que Panamá continúe sumando medallas y escalando posiciones en la tabla, impulsado por el apoyo del público local y el impulso anímico de competir en casa. La cita continental no solo deja resultados, sino que también proyecta a una nueva generación de atletas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.

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