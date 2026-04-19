Panamá/A través de la señal de TVMAX, llevamos hasta sus hogares lo mejor del talento joven del continente, donde cada competencia es una historia de esfuerzo, pasión y sueños en construcción.

Hoy disfrutaremos de más acción, más disciplina y más orgullo, con atletas que lo dejan todo por sus países en este gran escenario deportivo.

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