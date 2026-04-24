Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá suma tres medallas en el karate

Vive la última jornada de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, el sábado 25 de abril, por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La delegación panameña continúa sumando resultados positivos en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, esta vez con una destacada actuación en las competencias de combate, donde logró dos medallas de plata y una de bronce en las modalidades de karate y taekwondo.

Uno de los resultados más relevantes llegó en el taekwondo kyorugui femenino, categoría -44 kilogramos, donde Natalia Pérez alcanzó la medalla de plata tras caer 0-2 en la final ante la brasileña Poliana Silva. En su camino al combate por el oro, la panameña mostró un sólido rendimiento al imponerse 2-0 en semifinales sobre la paraguaya Betania Medina. Con este resultado, Pérez aportó la presea número 23 al medallero del país en la cita regional.

En el karate, modalidad kumite femenino (-59 kg), Isabel Mendoza también se subió al podio con una medalla de plata, consolidando la quinta de este metal para Panamá en el certamen. Mendoza protagonizó una destacada jornada desde la ronda eliminatoria, donde logró victorias ajustadas y contundentes: empató 6-6 frente a la colombiana Annette Vargas, superó 9-8 a la chilena Scarleth Reveco y dominó 10-3 a la boliviana Ana Arce. En semifinales mantuvo su alto nivel al vencer 7-0 a la brasileña Bruna De Andrade. Sin embargo, en la final fue superada 1-6 por la ecuatoriana Katherin Perea, quedándose con la medalla de plata.

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La rama masculina también aportó al medallero nacional en el kumite. Ian David Mata, en la categoría -68 kilogramos, se adjudicó la medalla de bronce tras una reñida participación. En la fase eliminatoria, Mata alternó resultados, destacando victorias ante competidores de Uruguay, Colombia y Venezuela. En semifinales cayó 3-4 frente al brasileño Lucas Da Silva, resultado que lo dejó con el tercer lugar del podio. Esta medalla representó la número 25 para Panamá en el evento multidisciplinario.

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Por su parte, David Rodríguez, en la categoría +68 kilogramos, también tuvo participación en la fase eliminatoria, donde logró victorias ante rivales de Ecuador y Venezuela, aunque no pudo avanzar a las instancias finales tras caer en otros combates clave.

Los resultados en estas disciplinas confirman el crecimiento del deporte de combate en Panamá, especialmente en un evento que reúne a más de 1,500 atletas de 15 países de la región . Además, evidencian el potencial de la nueva generación de deportistas, quienes buscan consolidarse en el ámbito internacional.

Con estas nuevas preseas, Panamá sigue fortaleciendo su desempeño como país anfitrión, manteniéndose competitivo en el medallero general y acumulando experiencias clave de cara a futuros eventos del ciclo olímpico juvenil.

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