EN VIVO | Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Béisbol Curazao vs Panamá

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BÉISBOL PANAMÁ VS CURAZAO | IV JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 2026 | TVMax / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
23 de abril 2026 - 14:14

Panamá/Panamá se mide ante Curazao en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en un duelo clave donde la novena nacional llega invicta (3-0) y con la mirada puesta en mantener la racha perfecta

Los panameños buscan dar otro paso firme hacia la medalla de oro, mostrando su poder ofensivo y solidez en el diamante.

Acompáñanos y vive cada jugada, cada carrera y cada emoción de este gran partido.

¿Podrá Panamá seguir imparable rumbo al oro?

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