Panamá/Panamá se mide ante Curazao en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en un duelo clave donde la novena nacional llega invicta (3-0) y con la mirada puesta en mantener la racha perfecta

Los panameños buscan dar otro paso firme hacia la medalla de oro, mostrando su poder ofensivo y solidez en el diamante.

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¿Podrá Panamá seguir imparable rumbo al oro?