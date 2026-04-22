Panamá/Todo listo para un duelo de alto voltaje en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde las novenas de Panamá y Colombia se enfrentan en un choque de invictos, ambos con marca perfecta de 2-0 y firmes aspirantes a la medalla de oro.

El escenario no podía ser otro que el emblemático Estadio Juan Demóstenes Arosemena, que abre sus puertas para un partido que promete emociones de principio a fin, con dos selecciones que han mostrado poder ofensivo, solidez en el pitcheo y hambre de gloria.

La invitación está hecha para que disfruten de esta gran cobertura a través de TVMAX, con todos los detalles, análisis y la pasión del béisbol juvenil en el continente.

¡Arranca la acción, Panamá vs Colombia, en busca del liderato y con la mira puesta en el oro!