Panamá/¡Bienvenidos a la transmisión oficial de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 por TVMAX!

Panamá se convierte en el epicentro del deporte juvenil del continente, y desde este momento te llevamos cada emoción, cada competencia y cada historia que marcará a una nueva generación de atletas. A través de TVMAX, vivirás en tiempo real el talento, la pasión y el esfuerzo de jóvenes promesas que representan el futuro del deporte sudamericano.

Durante estos días, las mejores delegaciones del continente competirán en múltiples disciplinas, ofreciendo espectáculo, entrega y momentos inolvidables. Panamá abre sus puertas al mundo con una organización de primer nivel y escenarios listos para vibrar con cada triunfo.

Prepárate para disfrutar de jornadas llenas de adrenalina, orgullo y grandes historias. Esto es más que deporte, es el inicio de sueños que comienzan a hacerse realidad.

¡Arrancamos contigo esta gran fiesta deportiva por TVMAX!