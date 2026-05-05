Alianza FC y CAI abren el telón de los playoffs en el Rommel Fernández Gutiérrez

Panamá/La fase final del Torneo Clausura 2026 de la LPF inicia este martes con un electrizante duelo de eliminación directa entre Alianza FC y el Club Atlético Independiente (CAI).

El escenario para este arranque de playoffs será el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde ambos equipos buscarán el pase a la siguiente ronda a partir de las 8:00 p.m..

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Consistencia frente a jerarquía Los "pericos" de Alianza llegan tras una fase regular destacada, ocupando la segunda posición de la Conferencia Este y consolidándose como el equipo más difícil de batir, con apenas una derrota en su registro.

El equipo confía en su artillería pesada liderada por Heuyín Guardia, actual máximo goleador del campeonato con 8 tantos. En contraste, el CAI llega como tercero del Oeste, apostando por la experiencia de su plantilla en partidos decisivos y el aporte ofensivo de Davis Contreras y Jafet Obando con 5 goles cada uno.

Historial y camino a la gloria El historial reciente se inclina ligeramente hacia Alianza, con dos victorias y dos empates en los últimos cinco choques directos. Además, los verdolagas llegan motivados con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. El ganador de este enfrentamiento tendrá la difícil tarea de medirse en semifinales ante Veraguas United, líder de la Conferencia del Oeste y uno de los favoritos del torneo.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de las plataformas de TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX PANAMÁ

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