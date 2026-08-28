Deportivo Mixco vs Alianza FC resultado| Copa Centroamericana 2026: 'Verdolagas' de Panamá se despiden en tierras guatemaltecas

Termina la participación panameña en el certamen con este partido realizado en el estadio conocido popularmente como "El Trébol".

Panamá/El Deportivo Mixco se impuso este jueves por 2-0 al Alianza FC de Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, en un partido correspondiente al Grupo C de la Copa Centroamericana, en el que el conjunto guatemalteco aprovechó sus oportunidades y terminó celebrando una victoria contundente.

El cuadro local golpeó temprano. Apenas al minuto 4, Nicolás Martínez apareció para abrir el marcador y darle al Mixco una ventaja que condicionó el desarrollo del encuentro. Con el 1-0, los guatemaltecos manejaron buena parte de las acciones y mostraron mayor eficacia en los metros finales.

El Alianza intentó reaccionar y generó peligro sobre la portería rival, pero no consiguió transformar sus ocasiones en goles. Los panameños registraron nueve remates a puerta, frente a los 11 del conjunto local, aunque el Mixco fue más efectivo en sus oportunidades claras: cinco grandes ocasiones contra dos del cuadro visitante.

En el control del balón, la diferencia fue estrecha. Deportivo Mixco terminó con el 53 % de la posesión, mientras que Alianza FC tuvo el 47 %. Los locales también mostraron una ligera superioridad en la precisión de sus pases, con un 86 %, frente al 82 % de los panameños.

El encuentro se complicó aún más para el Alianza en el tramo final. Manuel Rodríguez fue expulsado al minuto 86 después de recibir su segunda tarjeta amarilla, luego de haber sido amonestado por primera vez al 58'. La inferioridad numérica dejó al conjunto panameño con pocas posibilidades de buscar el empate.

Cuando el partido se encaminaba a su final, José Bolaños apareció al minuto 83 para marcar el segundo tanto del Mixco y sentenciar prácticamente el resultado. El 2-0 reflejó la capacidad del equipo guatemalteco para aprovechar sus mejores momentos ofensivos.

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En el apartado estadístico, ambos equipos mostraron intensidad. El Mixco contabilizó cinco tiros bloqueados, mientras que Alianza registró siete. En cuanto a faltas, los locales cometieron nueve y los visitantes siete.

Con el pitazo final, Deportivo Mixco aseguró un triunfo importante por 2-0 y dejó una imagen de mayor efectividad frente a un Alianza FC que, pese a sus intentos ofensivos, no logró encontrar el camino hacia el gol y terminó además con un jugador menos.