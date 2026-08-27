Copa Centroamericana 2026| Alajuelense vs Plaza Amador resultado: Unos 'Leones' en inferioridad numérica son eliminados en tierras costarricenses

Plazinos y rojinegros midieron fuezas en un partido que era determinante en las aspiraciones de ambos equipos por avanzar a los cuartos de final.

Panamá/El Plaza Amador quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 tras perder 3-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en un partido clave por la clasificación a los cuartos de final del torneo, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto.

El equipo panameño logró reaccionar al inicio de la segunda parte, pero una expulsión y dos goles de la ofensiva costarricense terminaron inclinando el encuentro a favor del conjunto local.

Alajuelense abrió el marcador al minuto 49 por intermedio de John Ruiz. La respuesta del Plaza Amador fue inmediata: Everardo Rose igualó el partido al 50', devolviendo la esperanza al conjunto canalero.

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Sin embargo, la situación cambió al minuto 60, cuando Jimar Sánchez fue expulsado por una mano dentro del área que provocó un penal a favor de Alajuelense. Ronaldo Cisneros se encargó de convertir desde los once pasos al 62' para poner nuevamente en ventaja a los locales.

Cisneros volvió a aparecer al minuto 79 para marcar su segundo tanto de la noche y sentenciar el 3-1 definitivo.

Aunque el Plaza Amador terminó con una ligera ventaja en la posesión, con 51% frente al 49% de Alajuelense, el conjunto costarricense fue más efectivo en las áreas. Los locales registraron cinco grandes oportunidades de gol, mientras que el equipo panameño no generó ninguna.

Alajuelense también mostró mayor precisión en el manejo del balón, con un 90% de pases acertados frente al 87% del Plaza Amador. Además, los costarricenses remataron nueve veces a puerta, por cinco del conjunto panameño.

Con este resultado, Plaza Amador pone fin a su participación en la Copa Centroamericana 2026 con seis puntos obtenidos en cuatro partidos jugados. Mientras que Alajuelense avanzó a los cuartos de final como líder del Grupo A con nueve unidades en cuatro encuentros.

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Ficha del partido