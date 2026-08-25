LPF noticias | Julio Infante no sigue como entrenador de UMECIT FC

Panamá/A través de un comunicado oficial, la directiva de UMECIT FC anunció que el director técnico Julio Infante ha culminado su etapa al frente de la institución por mutuo acuerdo. La decisión alcanza de igual manera a su cuerpo técnico, integrado por Jeison Santiago (asistente) y Miguel Padilla (preparador de porteros).

La salida del estratega venezolano se produce tras un inicio complejo de temporada en el Torneo Apertura 2026 de la LPF y luego del desgaste sufrido en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2026. Pese a ello, la institución expresó su agradecimiento por el aporte y la entrega demostrada por el estratega y su equipo.

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El legado del cuerpo técnico de Julio Infante en UMECIT FC

Julio Infante deja una huella imborrable en la joven historia del club, transformando a la escuadra universitaria en un competidor de peso dentro del balompié nacional. Durante su gestión, el cuerpo técnico alcanzó hitos inéditos que marcaron la pauta para la franquicia:

Internacionalización histórica: Consiguió la primera clasificación y participación del club a un torneo internacional, logrando el boleto a la Copa Centroamericana de CONCACAF 2026 .

Consiguió la primera clasificación y participación del club a un torneo internacional, logrando el boleto a la . Mejor campaña en la LPF: Llevó al equipo a su mejor ubicación en la máxima categoría al finalizar como semifinalista en el Torneo Clausura 2026 .

Llevó al equipo a su mejor ubicación en la máxima categoría al finalizar como . Primera vez en fase final: Firmó la primera clasificación del club a la segunda fase del fútbol panameño disputando los Playoffs del Clausura 2026 .

Firmó la primera clasificación del club a la segunda fase del fútbol panameño disputando los . Récord de puntos: Estableció la marca histórica de más puntos para el club en un solo torneo corto de la LPF tras registrar 25 puntos en el Clausura 2026 .

Estableció la marca histórica de más puntos para el club en un solo torneo corto de la LPF tras registrar . Poderío ofensivo: Consiguió el registro de más goles en un torneo de LPF con 31 anotaciones y fijó la marca histórica de más victorias para el club con 6 triunfos en un certamen (alcanzado en el CL 2025 y CL 2026).

Consiguió el registro de y fijó la marca histórica de para el club con 6 triunfos en un certamen (alcanzado en el CL 2025 y CL 2026). Racha goleadora inédita: Acumuló un récord de 18 jornadas consecutivas anotando gol (desde la J16 del CL 2025 hasta la semifinal de vuelta del CL 2026), siendo un registro único para un club de LPF desde la implementación del sistema de conferencias.

Acumuló un récord de (desde la J16 del CL 2025 hasta la semifinal de vuelta del CL 2026), siendo un registro único para un club de LPF desde la implementación del sistema de conferencias. Apuesta por la juventud: Promovió el talento joven al darle paso y debutar a 6 futbolistas juveniles en la primera división durante el Clausura 2026.

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Rumbo hacia el futuro en el Torneo Apertura 2026

Tras confirmarse la salida de Infante, la directiva de UMECIT FC enfatizó que continuará trabajando de manera enfocada y responsable para cumplir con los objetivos deportivos trazados para el resto del semestre. En los próximos días se estará dando a conocer el nombre del nuevo estratega que tomará las riendas del banquillo para reorientar el rumbo del equipo en la Conferencia del Este de la LPF.

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