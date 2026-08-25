LPF resultados, tabla de posiciones y máximos goleadores luego de 5 jornadas disputadas

Alianza FC cierra la Jornada 5 con triunfo sobre Tauro: Posiciones, goleadores y lo que dejó la fecha en la LPF.

Panamá/La Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) concluyó con emociones de principio a fin. Remontadas épicas, goleadas categóricas y un cierre de infarto en el COS Sports Plaza marcaron un fin de semana lleno de ritmo en el balompié nacional.

Alianza FC se queda con el triunfo sobre los albinegros.

El duelo que bajó el telón de la fecha favoreció al Alianza FC, que se impuso por 2-0 al Tauro FC en el COS Sports Plaza.

El elenco aliancista pegó temprano por medio de Alvin Mendoza al minuto 10'. A pesar de que Tauro FC intentó reorientar el partido adueñándose del balón (57% de posesión) y generando 82 avances, la falta de efectividad le costó cara. En el tramo final, los dirigidos por Jair Palacios sentenciaron el compromiso al minuto 83' gracias a John Jairo Alvarado, dejando a los taurinos en el fondo del Este y catapultando al Alianza a los puestos de vanguardia.

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Resumen de los compromisos de la fecha

Veraguas United 3-3 San Francisco FC: Electrizante choque en el Toco Castillo. Los 'Monjes' tomaron ventaja 1-3 con tantos de Ronaldo Dinolis (13'), Víctor Medina (45+2') y Keny Bonilla (52'). Sin embargo, Veraguas reaccionó de la mano de Jean Navarro (77') y un doblete del héroe Carlos Hernández (16' y 83') para sellar las tablas.

Electrizante choque en el Toco Castillo. Los 'Monjes' tomaron ventaja 1-3 con tantos de Ronaldo Dinolis (13'), Víctor Medina (45+2') y Keny Bonilla (52'). Sin embargo, Veraguas reaccionó de la mano de Jean Navarro (77') y un doblete del héroe para sellar las tablas. CD Plaza Amador 3-0 UMECIT FC: Los 'Leones' golearon en casa con anotaciones de Héctor Ríos , Alberto "Negrito" Quintero y Joel Lara .

Los 'Leones' golearon en casa con anotaciones de , y . CAI 3-0 Unión Coclé: La escuadra 'Vikinga' fue contundente en La Chorrera gracias a los goles de Omar Berrocal (21') , Jordan Girón (51') y Abdul Morales (90+1') .

La escuadra 'Vikinga' fue contundente en La Chorrera gracias a los goles de , y . Herrera FC 0-1 CD Universitario: El conjunto universitario se llevó los tres puntos de Parita con solitaria anotación de Rolando Herrera .

El conjunto universitario se llevó los tres puntos de Parita con solitaria anotación de . Árabe Unido 1-0 Sporting San Miguelito: El 'Expreso Azul' hizo respetar el Armando Dely Valdés tras vencer con gol de Rubén Collymore (24').

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Estado de las posiciones tras 5 jornadas

Conferencia del Este

En la Conferencia del Este, el CD Plaza Amador se consolida en el liderato solitario e invicto con 13 puntos en cinco partidos (4 victorias, 1 empate), luciendo además una diferencia de gol de +8. La segunda posición la comparten Alianza FC y Deportivo Árabe Unido, ambos con 8 unidades tras cosechar 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, favoreciendo la diferencia de goles (+1) al cuadro aliancista. Más abajo aparece el Sporting San Miguelito en la cuarta casilla con 5 puntos (-2 de diferencia), seguido por UMECIT FC en el quinto lugar con 3 unidades (-4). En el fondo de la tabla se ubica sorpresivamente el Tauro FC, ocupa la sexta posición con solo 2 puntos acumulados tras registrar 2 empates y 3 derrotas (-4 de diferencia).

Conferencia del Oeste

La Conferencia del Oeste tiene como comandante al San Francisco FC, que se ubica en el primer lugar con 10 puntos (3 victorias, 1 empate, 1 derrota) y una diferencia de gol de +3. El Veraguas United le sigue muy de cerca en la segunda casilla con 9 unidades e invicto en el torneo (2 victorias y 3 empates). En la tercera posición marcha el Club Atlético Independiente (CAI) con 6 puntos (+2 de diferencia), superando por un punto al CD Universitario y al Herrera FC, quienes están empatados en el cuarto y quinto lugar respectivamente con 5 unidades cada uno. El Unión Coclé cierra la tabla del Oeste en la sexta posición con 4 puntos y una diferencia de -4 tras 5 fechas disputadas.

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Lucha por el liderato de goleo en el Torneo Apertura 2026

En el plano individual, Carlos Hernández (Veraguas United) se ratifica como la gran figura ofensiva del campeonato al comandar la tabla de anotadores en solitario con 7 goles (todos anotados en jugada abierta). Le sigue en la segunda posición Keny Bonilla (San Francisco FC) con 5 tantos, mientras que Héctor Ríos (CD Plaza Amador) se ubica en el tercer peldaño con 4 anotaciones.

Con 2 goles convertidos se sitúa un nutrido grupo de atacantes compuesto por Bayron Walters (Alianza FC), David Castillo (Herrera FC, uno de jugada y uno de cabeza), José Murillo y Yoameth Murillo (ambos del CD Plaza Amador), Ronaldo Dinolis y Víctor Medina (ambos del San Francisco FC), Wesley Lashley (Unión Coclé) e Iván Anderson (CD Universitario, marcando ambos desde el punto penal).