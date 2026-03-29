EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| Sporting San Miguelito vs San Francisco FC: partido de la jornada 11 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La acción del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa este domingo con el partido entre el Sporting San MIguelito y el San Francisco FC, desde el Complejo Deportivo Los Andes, y que se transmite a través de TVMAX, TVN PASS y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El Sporting se desenvuelve en una Conferencia Este muy disputada. A pesar de tener 14 puntos se encuentra en el quinto lugar y fuera de la zona de playoffs, por tal motivo tratará de llevarse una victoria que le permita entrar de lleno en la pelea por conseguir su pase a la siguiente instancia.

Por otra parte, el San Francisco pasa por momentos complicados, ya que se ubica quinto en la Conferencia Oeste con siete puntos. Comenzar a sumar unidades, a falta de cinco jornadas para que termine la etapa regular, será valioso en sus deseos de llegar a los playoffs y competir.

Otros resultados

La jornada 11 inició el viernes 27 de marzo con la victoria del Tauro FC sobre el CD Universitario en el COS Sports Plaza, por 2 goles a 0, con las anotaciones de Adrián Olivardía (13') y Ángel Díaz (88').

El sábado 28 se realizaron dos partidos. El UMECIT FC goleó al Veraguas United, por 4 a 1, en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo. Oscar Becerra (53'), Hiberto Peralta (62'), Alberto Saldaña (80') y Andrick Edwards (85') anotaron por los umecistas y Estevis López (30') marcó por los veragüenses.

Además Plaza Amador superó a Unión Coclé, por 1 a 0, en el COS Sports Plaza. El único tanto lo marcó Rudy Yearwood en tiempo de reposición (90+5´).