Sudáfrica vs Panamá, el martes 31 de marzo a las 12:30 p.m. (previa 11:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá realizó este domingo su primer entrenamiento en Ciudad del Cabo, luego de igualar el pasado viernes ante Sudáfrica, en la ciudad de Durban, en el primero de una serie de dos partidos amistosos con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La sede del entrenamiento fue el Athlone Stadium, instalaciones que se utilizaron como centro de práctica para las selecciones en la pasada Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y que también sirve de casa del club Cape Town City FC, de la segunda división sudafricana.

Bajo un clima fresco de unos 20 grados centígrados y con la brisa del mar como protagonista, los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen entrenaron por espacio de 90 minutos en una sesión de mucho trabajo táctico, enfocado en corregir algunos aspectos mostrados en el primer amistoso en Durban.

El entrenamiento contó con la participación de todo el grupo, a excepción del guardameta Luis Mejía, quien trabajó al margen, luego de la molestia sufrida en el primer amistoso ante los Bafana Bafana.

Mejía será sometido este lunes a pruebas médicas para conocer el alcance de su posible lesión muscular.

Antes de la práctica, el arquero Orlando Mosquera conversó con los medios de comunicación donde dejó en claro el objetivo del grupo para este partido de mejorar lo mostrado en el primer amistoso ante los sudafricanos.

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"En lo personal me sentí bien, ya que volver a jugar con la Sele hace que uno se siente muy contento, pero la sensación del grupo es 50 y 50, porque se sacaron cosas positivas, pero no hicimos el partido que solemos hacer, por ahí nos costó un poco, pero al final para eso son estos partidos, para prepararnos, y seguro que para el segundo lo haremos mejor", dijo Mosquera.

Sobre los aspectos a corregir, Mosquera reconoció que el escuadrón africano los presionó bien en el primer enfrentamiento y que deberán mejorar el aspecto de la posesión de pelota para contrarrestar su rapidez.

"Necesitamos tener más paciencia con la pelota, más tenencia de balón, que fue lo que nos costó tener en ese partido, porque ellos supieron presionar, y al final a nosotros nos viene bien este tipo de partidos con grandes selecciones de cara a lo que realmente nos jugaremos en el Mundial", explicó.

Mosquera también aprovechó los microfonos para enviarle un mensaje de apoyo a su compañero 'Manotas' Mejía, deseándole una rapida recuperación.

"Luis sabe que él cuenta con nuestro apoyo", dijo Mosquera. "Todos estamos contentos de que Luis esté aquí, y Dios primero, sabemos que va a estar con nosotros en el Mundial".

Sesion del lunes

Para mañana, lunes, el equipo visitará las instalaciones del Athlone Stadium para cumplir con su último entrenamiento en territorio sudafricano.

El equipo estará entrenando en horario matutino, a las 10:00 a.m. hora local.

Luego de la práctica, el entrenador Christiansen y un jugador estarán hablando en rueda de prensa en el DHL Stadium, sede del partido de este martes entre ambas selecciones.

Panamá y Sudáfrica estarán enfrentándose este martes en su segundo amistoso, a las 7:30 p.m. hora local (12:30 p.m. hora de Panamá).

Ambos equipos se mantienen concentrados en su preparación de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, con una serie de amistosos, enfocados en medir el nivel competitivo y avanzar en la consolidación de sus respectivos planteles.

Información de FPF

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