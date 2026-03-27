Sudáfrica vs Panamá EN VIVO | Primer partido internacional de la sele en Durban

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO del esperado amistoso internacional entre la Selección de Panamá y su similar de Sudáfrica, en un duelo clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido se disputa en el imponente Moses Mabhida Stadium de la ciudad de Durban, con la previa desde las 11:00 am y la hora del partido 12:00 medio día.

Este encuentro marca un momento histórico, ya que será la primera vez que la Selección Mayor de Panamá juega como visitante en África, enfrentando a los conocidos Bafana Bafana en el primero de dos amistosos en esta fecha FIFA.

La escuadra dirigida por el belga Hugo Broos llega con la mira puesta en el Mundial, donde incluso tendrá el honor de inaugurar el torneo ante México. Por su parte, Panamá continúa afinando detalles de cara a su debut mundialista el 17 de junio frente a Ghana, rival del mismo continente africano, lo que convierte este duelo en una prueba de alto valor competitivo.

En el historial, panameños y sudafricanos solo se han enfrentado una vez: fue en la Copa Oro 2005, con empate 1-1 y triunfo canalero en penales (5-3).

Datos a seguir:

Panamá buscará su primer triunfo ante selecciones africanas (2 empates y 1 derrota).

(2 empates y 1 derrota). Yoel Bárcenas está a un partido de alcanzar los 100 encuentros internacionales , una marca histórica.

, una marca histórica. Panamá llega con tres sesiones de entrenamiento en suelo africano, listo para el reto.

Este será el primer examen de dos, ya que ambas selecciones volverán a verse las caras el próximo martes en Ciudad del Cabo.

Quédate con nosotros y vive cada jugada, cada emoción y cada detalle del Panamá vs Sudáfrica EN VIVO. ¡Arranca la cobertura!