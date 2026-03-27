Sudáfrica vs Panamá: Barcenas entra al club de los 100, lo celebra con gol junto a compañeros

El martes 31 de marzo desde las 12:30 Sudáfrica vs Panamá EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 fm, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá vivió una jornada especial en su empate 1-1 ante Sudáfrica, no solo por el resultado, sino por un momento histórico protagonizado por uno de sus referentes: Édgar Yoel Bárcenas, quien alcanzó los 100 partidos oficiales con la camiseta nacional.

El mediocampista canalero marcó su nombre con letras doradas al llegar al centenar de encuentros internacionales y lo hizo de la mejor manera posible: siendo protagonista en el marcador. Bárcenas anotó el gol de Panamá, confirmando su peso dentro del equipo y su aporte constante en momentos clave.

Tras el compromiso, la emoción se trasladó al hotel de concentración, donde jugadores y cuerpo técnico organizaron un homenaje especial para reconocer la trayectoria del volante. En un ambiente de camaradería, se le entregó una camiseta con el número 100, simbolizando su histórico logro con la selección.

La celebración también tuvo otro protagonista. El delantero Cecilio Waterman, pieza clave en el ataque panameño y de gran rendimiento en el camino hacia el tan anhelado Mundial 2026, fue reconocido por alcanzar los 50 partidos internacionales. Waterman recibió una camiseta con el número 50, en un gesto que refleja su importancia dentro del grupo.

Ambos momentos fueron compartidos en las redes sociales de la Federación Panameña de Fútbol, destacando el compromiso y la trayectoria de dos futbolistas fundamentales en el proceso actual de la selección.

Con el ánimo en alto y el grupo fortalecido, la Selección de Panamá ya se prepara para su próximo desafío. El equipo tiene previsto viajar a Johannesburgo, donde enfrentará nuevamente a Sudáfrica el próximo martes 31 de marzo, en el segundo amistoso de esta fecha FIFA.

Panamá continúa afinando detalles con miras a sus próximos retos internacionales, mientras celebra hitos que fortalecen la identidad y la historia del fútbol nacional.