EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| UMECIT FC vs Herrera FC: partido de la jornada 10 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cierra con el partido que protagonizan UMECIT FC y Herrera FC, desde el COS Sports Plaza, y que se transmite por TVMAX, TVN PASS y el canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Este encuentro enfrenta a dos equipos que se encuentran en el fondo de las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias. Los umecistas son últimos en la Conferencia Este con 12 puntos. Sin embargo tienen dos unidades menos que el Tauro FC y el Sporting San Miguelito que luchan en estos momentos por alcanzar, al menos, los playoffs.

Por su parte, los herreranos tienen siete unidades que le tienen en la última casilla de la Conferencia Oeste. En caso de ganar saldría de ese puesto y se ubicarían en una buena posición para pelear por un puesto a la próxima instancia.