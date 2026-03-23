Federico Chiesa, baja de Italia para la repesca del Mundial 2026: sustituye Cambiaghi

Milán, Italia/Federico Chiesa ha sido descartado por Italia al no estar en condiciones físicas de jugar la repesca de clasificación de la Azzurra para el Mundial de 2026 contra Irlanda del Norte, informó este lunes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El delantero del Liverpool "no fue considerado disponible para los próximos dos partidos», señaló la FIGC, en referencia a la semifinal del jueves contra Irlanda del Norte y a una posible final la próxima semana frente a Gales o Bosnia-Herzegovina.

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Cuatro veces campeona del mundo, Italia se enfrenta a Irlanda del Norte en Bérgamo con la presión de superar la repesca y no quedarse fuera por tercera vez consecutiva de una fase final del Mundial.

La FIGC no especificó la lesión del jugador de 28 años, la última de una larga lista que ha lastrado la carrera de uno de los mayores talentos del fútbol italiano.

Chiesa, suplente en el Liverpool, fue una de las estrellas del título de Italia en la Eurocopa de 2021, pero no ha jugado con su selección desde la decepcionante defensa de su título europeo en 2024.

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Nicolo Cambiaghi, del Bolonia, ha sido convocado para sustituir a Chiesa, mientras que el defensa del Inter de Milán Alessandro Bastoni y el delantero del Atalanta Gianluca Scamacca intentan dejar atrás sus molestias antes del partido del jueves.

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