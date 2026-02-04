El sábado 7 de febrero desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Estadio Armando Dely Valdés, emblemática casa del Expreso Azul, el Deportivo Árabe Unido de Colón, ya presenta un 87% de avance en su construcción y se proyecta que será entregado a inicios del mes de marzo.

Según la empresa encargada del proyecto, actualmente se trabaja en la equipación de baños y camerinos, la colocación de butacas en la gradería, y la instalación de la pista de atletismo. La grama sintética ya está colocada y el drenaje internacional ha sido uno de los puntos más cruciales de la obra.

El ingeniero responsable destacó que se está dejando un Dely Valdés con estándares internacionales, con camerinos espectaculares y un diseño pensado para la inclusión de personas con movilidad reducida.

Este nuevo estadio de fútbol tendrá una capacidad para más de 1.500 aficionados, convirtiéndose en un espacio moderno y funcional para los colonenses, quienes han esperado con ilusión esta obra durante aproximadamente 12 meses de construcción.

“Estamos ya en la recta final, con un avance del 87%. El drenaje y la grama han sido la parte más crucial, pero el resultado será un Dely Valdés de primer mundo”.

El Estadio Armando Dely Valdés se prepara para abrir sus puertas y convertirse en un nuevo símbolo deportivo de la provincia, reafirmando su lugar como la casa del Expreso Azul y un orgullo para toda la afición colonense.

