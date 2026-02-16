LPF descansa en Carnavales | Calendario, tabla de posiciones y máximos goleadores

San Francisco FC vs UMECIT FC el viernes 20 de febrero desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) vive un breve receso por los Carnavales, aunque la emoción regresará pronto con la Jornada 6, marcada por el retorno de los choques interconferencias, duelos que suelen mover la tabla y encender la rivalidad entre el Este y el Oeste.

Próximos partidos – Jornada 6

La acción comenzará el viernes 20 de febrero con el enfrentamiento entre San Francisco FC y UMECIT FC desde las 8:30 p.m. en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera.

El sábado 21 de febrero, el histórico CD Plaza Amador recibirá a Herrera FC a las 8:30 p.m., en un duelo clave para los “Leones”, que buscan escalar posiciones.

La jornada dominical del 22 de febrero tendrá doble cartelera:

El lunes 23 de febrero, el líder del Oeste, Club Atlético Independiente (CAI), se medirá ante Tauro FC desde las 8:30 p.m.

Finalmente, el compromiso entre CD Universitario y Sporting SM fue reprogramado para el miércoles 4 de marzo a las 8:30 p.m.

Otras noticias: LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Plaza Amador logra su primer triunfo a costa del Árabe Unido

Tabla de posiciones

En la Conferencia del Este, Sporting San Miguelito y Tauro FC comparten el liderato con 8 puntos en cinco partidos (2 victorias, 2 empates y 1 derrota). Muy de cerca aparece el Deportivo Árabe Unido con 7 unidades, seguido por UMECIT FC, también con 7 puntos, aunque con diferencia de goles negativa (-1).

Alianza FC suma 6 puntos y se mantiene en la pelea, mientras que Plaza Amador es sexto con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.

En la Conferencia del Oeste, el dominio es claro del Club Atlético Independiente (CAI), líder invicto con 11 puntos (3 victorias y 2 empates) y una impresionante diferencia de +8, tras marcar 9 goles y recibir apenas 1.

Le siguen Veraguas United, CD Universitario y Unión Coclé, todos con 7 puntos, aunque diferenciados por el gol average. Más abajo están San Francisco FC con 3 unidades y Herrera FC, que cierra la tabla con 2 puntos y la defensa más vulnerable del torneo (13 goles encajados).

Otras noticias: LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Sporting San Miguelito vs Alianza FC: 'Académicos' dictan sentencia en los minutos finales

Tabla de goleadores

El liderato de goleo lo comparten tres jugadores con 3 anotaciones: Jafet Obando del CAI, Ronaldo Dinolis de San Francisco FC y Carlos Rivera de Veraguas United, este último con un tanto desde el punto penal.

Con 2 goles aparecen varios nombres destacados: Davis Contreras y Yeison Vásquez (CAI), José Murillo (Plaza Amador), Darwin Pinzón (San Francisco), Joel Barría (San Miguelito), Saed Díaz (Tauro), Gabriel Torres y Juan Sagel (Veraguas), además de Alessandro Canales (Árabe Unido).

La lucha por el liderato de goleo está muy cerrada, reflejando la paridad que caracteriza a la LPF 2026, donde cada jornada puede cambiar el panorama tanto en la tabla general como en la clasificación de artilleros.