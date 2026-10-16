El futbolista del UMECIT FC habló sobre la situación que atraviesa su familia en Chitré tras el terremoto que sacudió a Panamá, la preparación del equipo para enfrentar al Alianza FC y la llegada del Football Video Support (FVS) a la Liga Panameña de Fútbol.

Panamá/El jugador Alberto García, del UMECIT FC, conversó con TVMAX Deportes sobre los días difíciles que ha vivido el país tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre. El futbolista, quien mantiene vínculos familiares con Chitré, provincia de Herrera, compartió cómo ha enfrentado esta situación mientras se prepara para los compromisos deportivos de su equipo.

García explicó que parte de su familia permanece en el interior del país y reconoció que los efectos del sismo también han generado preocupación entre sus seres queridos, especialmente en los más pequeños.

“Mi hijo tiene cuatro años y está asustadizo con todo. Cualquier sonidito, cualquier movimiento, sale brincando. Entonces, es difícil”, comentó el jugador durante la entrevista.

Ante esta situación, el futbolista decidió trasladar a su esposa y a su hijo a la ciudad capital para mantenerlos en un entorno en el que se sintieran más tranquilos, mientras su suegra y su cuñada permanecen en Herrera.

Alberto García: el fútbol continúa en medio de la situación que vive Panamá

A pesar de la preocupación por sus familiares, García señaló que el UMECIT FC no ha detenido sus entrenamientos y que el grupo mantiene un buen ambiente de trabajo de cara al compromiso frente al Alianza FC.

“Creo que la mente tiene que estar un poco enfocada en lo que tenemos, que es nuestro trabajo, porque al final es nuestro trabajo. Entonces, si no ejecutamos nuestro trabajo, tampoco podemos sustentar lo que podemos comprar o lo que necesitemos”, manifestó.

El futbolista reconoció que la situación que atraviesa el país no pasa desapercibida para el plantel, pero indicó que el equipo ha continuado con su preparación para llegar en buenas condiciones al próximo encuentro.

UMECIT FC busca sumar ante Alianza FC

En el plano deportivo, el conjunto universitario se prepara para enfrentar a Alianza FC, un rival que García considera complicado y al que espera superar para seguir en la lucha por sus objetivos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El jugador destacó que el equipo ha trabajado con normalidad y confía en aprovechar sus oportunidades para sumar tres puntos.

“Hay un buen ambiente a pesar de todo. Hemos trabajado lo suficiente para poder llegar al partido del domingo con buenas sensaciones y poder sacar los tres puntos ante un rival que es bien complicado”, señaló.

García también consideró que Alianza puede elevar su nivel en cualquier momento, por lo que UMECIT deberá mantener la concentración durante el encuentro.

La adaptación a la idea de Jaime de la Pava

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la llegada del entrenador Jaime de la Pava y la adaptación del plantel a su propuesta futbolística.

García explicó que el cuerpo técnico ha mantenido conversaciones constantes con los jugadores para transmitirles sus ideas y las características del juego que pretende desarrollar el equipo.

“Nosotros somos profesionales y tú, como lo viviste, sabes que tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a cualquier situación”, expresó el futbolista.

Asimismo, destacó que el entrenador ha llegado con buenas sensaciones y que, junto con el profesor Freddy, ha trabajado para que los jugadores comprendan mejor el modelo de juego.

“Al profesor de la Pava no le gusta mucho el juego directo. También depende de con qué equipo juguemos, pero creo que lo que él quiere lo hemos llevado a cabo en cada partido”, explicó.

El jugador considera que el equipo debe continuar trabajando para corregir los aspectos que todavía necesita mejorar y acercarse al nivel que busca el cuerpo técnico.

La experiencia internacional dejó aprendizajes

Al evaluar el inicio de la temporada, García reconoció que al UMECIT FC le costó encontrar los resultados esperados durante la etapa anterior, cuando el equipo afrontó compromisos nacionales e internacionales bajo la dirección de Fredy Infante.

El futbolista señaló que disputar dos competiciones representó un desafío importante para un plantel que, en muchos casos, no tenía experiencia previa en ese tipo de calendario.

“Creo que ahí un poquito nos agarró el cansancio, quizás la emoción también de querer hacer las cosas bien. No nos salieron como queríamos, pero, independientemente de todo, fue una buena experiencia”, manifestó.

García también consideró que esa experiencia podría servirle al equipo para afrontar de mejor manera futuros compromisos internacionales, en caso de volver a competir en esas instancias.

De cara al cierre de la fase regular, UMECIT mantiene la aspiración de avanzar a los playoffs o pelear por un lugar en las semifinales, dependiendo de los resultados que consiga.

Alberto García respalda la llegada del FVS a la LPF

La entrevista también abordó la implementación del Football Video Support (FVS) en la Liga Panameña de Fútbol, una herramienta que busca brindar asistencia a los árbitros en determinadas jugadas durante los partidos.

García valoró positivamente su incorporación y señaló que podría contribuir a revisar acciones que influyan directamente en el resultado de los encuentros.

“Después de tres o cuatro temporadas se ven decisiones que al final afectan el trabajo que uno lleva haciendo durante la semana. Entonces, no está de más que los árbitros tengan esa ayudita, como nosotros también”, expresó.

El futbolista agregó que, aunque los árbitros son quienes toman las decisiones finales, considera que esta herramienta podría representar una ayuda importante para el desarrollo de la competición.

Con la mirada puesta en el partido ante Alianza FC, García espera que el UMECIT mantenga su buen ritmo deportivo y continúe en la pelea por sus objetivos, sin perder de vista la difícil situación que enfrentan muchas familias panameñas tras el terremoto.