Plaza Amador vs Alianza FC final LPF EN VIVO por TVMAX

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

Desde el imponente Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la emoción se desborda: Plaza Amador y Alianza FC se enfrentan por primera vez en la historia profesional en una definición por el título.

Contexto histórico

Plaza Amador llega como firme candidato al bicampeonato , tras arrasar 4-0 al CAI en semifinales y alcanzar su cuarta final consecutiva , un récord nacional. Fundado en 1955, el club ya ostenta ocho coronas y busca la novena para sellar su primer doblete profesional (Apertura + Clausura 2025).

llega como firme candidato al , tras arrasar 4-0 al CAI en semifinales y alcanzar su , un récord nacional. Fundado en 1955, el club ya ostenta y busca la novena para sellar su primer doblete profesional (Apertura + Clausura 2025). Alianza FC, por su parte, arriba con hambre de gloria. Tras remontar al San Francisco en semifinales, sueña con sumar su segunda estrella luego de la conseguida en el Apertura 2022. Su campaña sólida en este Clausura lo respalda como un rival de peso.

La final que nadie quiere perderse

Primer cruce definitorio entre ambos clubes en la era profesional.

entre ambos clubes en la era profesional. Plaza Amador cerró el semestre con 40 puntos y una diferencia de +24.

cerró el semestre con 40 puntos y una diferencia de +24. Alianza FC acumuló 33 unidades y +7 en el balance.

acumuló 33 unidades y +7 en el balance. En los duelos directos del año, cada uno ganó su partido: equilibrio total que aumenta la tensión.

El relato comienza

La expectativa es máxima:

Para Plaza Amador , la misión es consolidar su dominio y escribir una página dorada con el bicampeonato.

, la misión es consolidar su dominio y escribir una página dorada con el bicampeonato. Para Alianza FC, la oportunidad es histórica: demostrar crecimiento y conquistar una revancha que quedaría marcada en la memoria del fútbol panameño.

Queda inaugurada la cobertura minuto a minuto de esta final inédita. Prepárense para vivir cada jugada, cada emoción y cada giro de este choque que promete ser inolvidable.