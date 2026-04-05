Panamá/Estamos listos para vivir el duelo entre Unión Coclé Club Atlético Independiente, por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la LPF

Desde el Estadio Virgilio Tejeira, se enfrentan dos equipos protagonistas de la Conferencia del Oeste

Unión Coclé, líder con 15 puntos, quiere seguir sorprendiendo en su temporada debut en primera división

CAI, tercero con 14 unidades, busca asaltar la cima en condición de visitante

Ojo a los goleadores:

Mario Carmona (Unión Coclé) con 3 goles

Davis Contreras y Jafet Obando (CAI) con 4 goles cada uno

Se viene un partidazo con mucho en juego… ¡Quédate con nosotros y vive cada jugada EN VIVO!