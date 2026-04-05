EN VIVO LPF Unión Coclé vs Club Atlético Independiente
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Panamá/Estamos listos para vivir el duelo entre Unión Coclé Club Atlético Independiente, por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la LPF
Desde el Estadio Virgilio Tejeira, se enfrentan dos equipos protagonistas de la Conferencia del Oeste
Unión Coclé, líder con 15 puntos, quiere seguir sorprendiendo en su temporada debut en primera división
CAI, tercero con 14 unidades, busca asaltar la cima en condición de visitante
Ojo a los goleadores:
Mario Carmona (Unión Coclé) con 3 goles
Davis Contreras y Jafet Obando (CAI) con 4 goles cada uno
Se viene un partidazo con mucho en juego… ¡Quédate con nosotros y vive cada jugada EN VIVO!