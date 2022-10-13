Asunción 2022: Colombia y Argentina batallan en el medallero con el poderoso Brasil

Asunción, Paraguay/Brasil sigue su camino triunfal en los XII Juegos Sudamericanos (Odesur) que se disputan en Asunción, mientras que Colombia y Argentina tratan de reducir la brecha al completar la décimo tercera jornada de la competencia que finaliza este sábado.

Los brasileños acumulan 274 medallas, 119 de oro, 87 de plata y 68 de bronce.

Colombia no se quedó atrás y suma 218 preseas, 63 de doradas. Mientras que Argentina le siguió los pasos el jueves alcanzando las 157 medallas (42, 48 y 67) gracias a sus conquistas en atletismo, modalidad que se desarrolló el jueves en medio de una pertinaz lluvia que obligó a la suspensión de los juegos de tenis programados.

Chile se mantuvo en cuarta posición con 31 oros y Venezuela quinto con 23.