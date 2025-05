Luis Ramírez| El piloto panameño compite y progresa tras tercera prueba del TCR South America 2025

Argentina/El piloto panameño Luis Ramírez compitió en la tercera prueba de la temporada del TCR South America 2025 que tuvo como escenario la pista de Villicum ubicada en la provincia de San Juan, Argentina.

Ramírez, quien compite para el equipo PMO Racing, alcanzó el quinto lugar en la primera carrera al completar el recorrido de 14 vueltas en tiempo de 28:26.823 minutos. Esto equivale a una diferencia de 10.712 segundos del primer puesto que lo ocupó Leonel Pernía que contabilizó 28.16.111.

Con lo realizado anteriormente, el panameño estaba listo para afrontar la segunda carrera dentro de su vehículo Peugeot. En esa competencia llegó a la meta en la undécima posición con registro de 33:12.985 en 18 vueltas. El ganador de esa carrera fue Fabricio Pezzini que tuvo tiempo de 33:53.092 minutos.

Luego de su desempeño en esta competencia, Ramírez ocupa el séptimo lugar en la clasificación general de la temporada con 94 puntos. Este puntaje evidencia una mejoría de una posición ya que, hasta la fecha anterior, ocupaba el octavo lugar y 64 unidades en su cuenta.

Te puede interesar: Brasil levanta su séptimo título en el Mundial de Fútbol Playa 2025

La jornada

Desde la primera posición de partida a la victoria podría ser el título de las dos carreras de Villicum. Los argentinos Leonel Pernía y Fabricio Pezzini se llevaron los triunfos del fin de semana sanjuanino, después de haber salido desde el primer cajón en la largada en cada una de las competencia. Con estos resultados, Pernía con su Honda Civic Type R FL5 del Honda YPF Racing sigue estirando su ventaja en el campeonato por sobre el brasileño Pedro Cardoso.

A pleno sol en uno de los autódromos más bonitos de Argentina, la mañana tenía a Leonel Pernía partiendo desde la "pole", seguido por su compañero de equipo, el brasileño Nelson Piquet Jr. En el comienzo el brasileño no pudo mover bien y cayó hasta la mitad del pelotón lo que lo relegó a entrar en la batalla por ganar posiciones. A la inversa, Leo tuvo una gran salida para tomar la punta y no abandonarla hasta la bandera a cuadros.

La batalla estuvo en el medio con Piquet Jr. y Cardoso que terminó con el del Honda Civic Type R FL5 #33 en la calle de boxes. Una refriaga hizo que se rompa una pieza de la dirección y que el ex F1 no pueda continuar en la carrera. El que aprovechó su partida fue el brasileño Raphael Reis que se ubicó segundo y también se mantuvo hasta el final. El podio lo completó Fabián Yannantuoni con su Lynk & Co. 03 TCR del Paladini Racing.

En la Copa Trophy el gran beneficiado fue Adrián Chirano que no solo se quedó con el primer lugar sino que aprovechó los despistes de los brasileños Enzo Gianfratti y Maria Nienkottër que no pudieron sumar unidades.

Te puede interesar: Michael Amir Murillo y Olympique Marsella sellan boleto a la próxima Champions League

Pasado el mediodia se puso en marcha la segunda carrera que cuenta con la grilla invertida. Con el décimo lugar de la clasificación, Pezzini salía desde el primer cajón. Solo perdío en las primeras dos vueltas con Juan Ángel Rosso que largó mejor y lo superó en la primera curva. Una vez que el argentino del Cupra Leon VZ #113 recuperó la punta hizo una diferencia "cómoda" para ver caer la bandera a cuadros sobre su capot.

El juego de equipo de Paladini Racing puso un poco de suspenso en la carrera. Rosso dejó pasar a Yannatuoni para ir en búsqueda de Pezzini pero el del Lynk & Co. #5 no pudo acortar distancia porque comenzó con problemas de frenos. A dos vueltas del final, cambiaron nuevamente las posiciones y Rosso finalizó segundo y Yannantuoni tercero.

Avanzando desde el octavo lugar, Reis tuvo una gran carrera para finalizar en cuarta posición, lo que lo dejó como el segundo con más puntos del fin de semana. El que completó el "top 5" fue Leo Pernia, luego de haber partido desde el décimo lugar.

La Copa Trophy tuvo más acción en esta segunda carrera. Gianfratti pudo hacer una diferencia considerable al principio y la mantuvo hasta el final. En la segunda colocación finalizó Chiriano que luchó y se sobrepasaron varias veces con Nienkötter. El triunfo y el segundo escalón del podio para Chiriano le dan los puntos para ser el líder de esta división.

El TCR South America Banco BRB volverá a las pistas el fin de semana del 30 de mayo y 1 de junio el Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero, Argentina).

Información de southamerica.tcr-series.com