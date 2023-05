F1: Reacciones luego de la jornada de velocidad en el Gran Premio de Mónaco

Max Verstappen es insaciable y pese a acabar como el piloto más rápido en el primer día de Mónaco, quiere más y espera un mejor rendimiento en clasificación.

El comienzo de día para el piloto de Red Bull no fue sencillo, con un Max Verstappen no encontrando el ritmo y quedando fuera de los tres primeros pilotos. El neerlandés se quejó en repetidas ocasiones por radio sobre el rendimiento del RB19, no mostrándose cómodo.

"Creo que en la FP1 no estaba muy contento con el comportamiento del coche en los bordillos y los baches" Sigue Max "La FP2 ya fue mucho mejor. El coche era más competitivo, pero en comparación con Ferrari, todavía nos falta algo en el pilotaje general del coche. Cómo se comporta en los bordillos y los baches".

Por otra parte, el piloto mexicano de la escudería de Red Bull, no baja los brazos tras un día difícil, buscará mejorar y tener mejor rendimiento para la clasificación.

"Hoy no ha sido un gran día en cuanto al ritmo del coche. Creo que la FP1 ha ido un poco mejor que la FP2. Los cambios que hicimos, ahora tenemos un montón de cosas para revisar y tratar de recoger los mejores bits para la clasificación" mencionó Sergio, tras hacerse con el tercer lugar, en una complicada jornada de entrenamiento.

Sin embargo, el piloto de Red Bull no ha dicho su última palabra, Checo trabajará muy duro con su equipo.

Checo finalizó diciendo lo siguiente "Creo que va a ser un verdadero reto para la sesión de clasificación. Creo que será importante mejorar los neumáticos, poner los neumáticos en el momento adecuado".

El piloto asturiano, Fernando Alonso, realizó una excelente primera jornada, quedo rozando las primeras posiciones en las dos jornadas de entrenamiento, el piloto del Aston Martin quedó cuarto lugar, a solo dos puestos de Max Vestappen

"Hoy completamos suficientes vueltas y pudimos obtener una buena comprensión de nuestro coche aquí en Mónaco. Era importante encontrar un ritmo temprano este fin de semana y evitar cualquier problema", aseguró el asturiano, que estrenó un interesante pack de mejoras en el AMR23. "En ambas sesiones, la sensación con el coche fue buena y es fácil de manejar, lo que ayuda en este circuito" comentó Alonso.