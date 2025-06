Hillary Heron y Tatiana Tapia lideran la ilusión panameña rumbo al Panamericano de Gimnasia Artística 2025

Panamá/Con el compromiso y la pasión que las ha caracterizado desde muy temprana edad, las gimnastas panameñas Hillary Heron y Tatiana Tapia afinan los últimos detalles de su preparación para enfrentar uno de los mayores retos en su carrera: el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2025, que por primera vez se realizará en suelo canalero, del 9 al 16 de junio.

Para Panamá, este evento representa una oportunidad única no solo desde lo deportivo, sino también desde lo simbólico y emocional. Será una vitrina continental que reunirá a los mejores exponentes de la gimnasia artística del continente, y donde las representantes locales buscarán hacer historia frente a su gente.

Hillary Heron, experiencia olímpica al servicio del equipo

A sus 21 años, Hillary Heron es el rostro más reconocido de la gimnasia artística panameña. Su trayectoria incluye participaciones en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, un Mundial de Gimnasia y hasta los Juegos Olímpicos.

“Participar en un Panamericano es una experiencia de gran importancia, pero hacerlo en casa lo convierte en algo aún más especial. Es vivir la emoción del deporte al máximo. Tener a mi familia y a nuestra gente en las gradas será una motivación extra para dejar la bandera de Panamá en lo más alto”, expresó Heron, quien lidera el equipo nacional junto a otras jóvenes figuras.

Tatiana Tapia, una nueva generación con hambre de gloria

A sus 16 años, Tatiana Tapia se perfila como una de las grandes promesas del deporte panameño. En su primera competencia Panamericana en la categoría mayor, Tapia asume con orgullo y determinación el reto de representar al país.

“Estoy muy emocionada porque será mi primer Panamericano en esta categoría y porque es la primera vez que se realiza en Panamá. Hemos trabajado muy duro, subiendo la intensidad de los entrenamientos, incorporando nuevos elementos y perfeccionando cada rutina”, comentó Tapia, quien comenzó a practicar gimnasia artística desde los cinco años.

Su palmarés ya incluye participaciones en un Mundial Juvenil, dos Panamericanos Juveniles, un Sudamericano Mayor y varios Sudamericanos y Centroamericanos en categorías infantiles y juveniles.

Un equipo unido por la disciplina y la pasión

Más allá del talento individual, ambas atletas coinciden en destacar el valor del trabajo colectivo. “Estamos formando un equipo fuerte, en el que todas aportamos. Competir junto a mis compañeras de academia es una experiencia invaluable. Nos impulsamos mutuamente para dar el 100%”, subrayó Heron.

Tapia también destacó el compañerismo: “Competir con Carla y Hillary es un privilegio. Ellas me inspiran y me aconsejan siempre. Aprender de su experiencia me ha ayudado a crecer como atleta y como persona”.

El Panamericano, una oportunidad histórica para Panamá

El Panamericano de Gimnasia Artística 2025 no solo será un evento deportivo de alto nivel, sino también un punto de inflexión para el desarrollo de esta disciplina en el país. Por primera vez, Panamá será sede de un torneo de esta magnitud, lo que refuerza el compromiso de la federación local por promover y visibilizar la gimnasia a nivel nacional.

Para las atletas, competir en casa significa llevar sobre los hombros la responsabilidad de representar al país con excelencia, pero también es la oportunidad de ser inspiración para las nuevas generaciones.

“Competir es más que una meta, es el resultado de años de sacrificio, disciplina y pasión por el deporte”, concluyó Tapia, con la convicción de que el Panamericano 2025 será una experiencia inolvidable tanto para las gimnastas como para todo Panamá.

Con información de Gabriela Gómez

