Lando Norris domina el Gran Premio de Austria 2024: Victoria de McLaren y revés para Verstappen

Spielberg bei Knittelfeld, Austria/El piloto británico Lando Norris (McLaren) se impuso con autoridad en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, el domingo en el circuito Red Bull Ring, bajo un calor asfixiante y por delante de su compañero, el líder del campeonato australiano Oscar Piastri.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del británico Lewis Hamilton terminaron en tercera y cuarta posición, en una jornada en la que Norris redujo a 15 puntos la distancia respecto a Piastri en la clasificación del Mundial de la disciplina.

La del domingo es la primera victoria de McLaren en el circuito de Spielberg desde 2001, con David Coulthard al volante.

Norris, vigente subcampeón del mundo, convirtió su pole position en victoria, pese a estar continuamente presionado por su compañero, y aseguró así su tercera victoria de la temporada.

El británico logró también pasar página de su error hace dos semanas en el Gran Premio de Canadá, cuando intentó un adelantamiento imposible a Piastri que terminó en toque entre ambos y en su propio abandono.

"Ha sido una carrera dura, empujando todo el rato", declaró. "Mucho calor, fatigante pero un resultado perfecto, 1-2".

"Tuvimos una gran batalla (con Piastri), eso seguro, mucha diversión y mucho estrés", añadió.

Bortoleto estrena el casillero

"Fue muy intenso. Espero que fuera bonito de mirar, pero en todo caso fue duro en el coche. Lo intenté todo, quizás podría haberlo hecho mejor cuando me puse en cabeza. Fue una bonita pelea. No estuve lejos, pero no fue suficiente", analizó por su parte Piastri.

El cuatro veces vigente campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) tuvo que abandonar en la primera vuelta, tras ser embestido por el Mercedes del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, que bloqueó las ruedas al frenar en la tercera curva y no pudo evitar la colisión.

"Me faltó suerte, son cosas que pasan, nadie lo hace voluntariamente", explicó el neerlandés sobre su choque con Antonelli.

"Ha sido un fin de semana desafortunado para el equipo, pero de todas maneras nos faltaba ritmo. ¿El título? No hablo nunca del campeonato porque perdemos puntos cada fin de semana. Es un golpe duro no puntuar este fin de semana y tenemos que analizar cómo hacerlo mejor", añadió.

Antonelli fue sancionado con la pérdida de tres plazas en la parrilla de salida del próximo Gran Premio, dentro de una semana en Silverstone.

'Mad Max', tercero en el campeonato, está ahora a 61 puntos del líder Piastri y a 46 de Norris, segundo clasificado.

En lucha todavía por el título gracias a su regularidad, el abandono del domingo es un golpe a sus opciones de lograr una quinta corona mundial.

El británico George Russell (Mercedes), vencedor en Austria el año pasado y que llegaba de dulce tras su victoria hace dos semanas en Canadá, terminó en quinta posición, delante del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), quien logró el mejor resultado de su carrera en F1.

La jornada también fue positiva para el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), que gracias a su octava posición sumó sus primeros puntos en F1.

A punto estuvo el 'rookie' de quedar séptimo, pero se topó con la veteranía del español Fernando Alonso (Aston Martin), que defendió su posición ante el asalto del brasileño, formado en la academia del asturiano.

Sanción para Antonelli y Colapinto

El alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y el francés Esteban Ocon (Haas) completaron el 'Top 10' de una jornada aciaga para el español Carlos Sainz (Williams) y el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Sainz fue incapaz de arrancar su monoplaza durante la vuelta de formación, incidente que retrasó quince minutos la salida del Gran Premio. Cuando por fin logró arrancar, entró a boxes para empezar desde ahí la carrera, pero los problemas continuaron y la parte trasera de su monoplaza se prendió en llamas.

Por su parte, Colapinto, 15º, recibió una sanción de cinco segundos por un incidente con Piastri en la vuelta 55.

Inmerso en una batalla contra el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), el argentino no vio que Piastri se preparaba a doblarle, y a punto estuvo de sacar al australiano de pista.

"Estaba peleando con Tsunoda y después que me chocó solo quería pasarlo. La verdad ni vi a Piastri. Estaba en mi punto ciego y ni me enfoqué en él", explicó un Colapinto que también quitó hierro a su choque con el japonés.

"Me pidió perdón y todo bien, pero es una pena porque rompí el alerón delantero y el piso", dijo.