María Pérez hace doblete de oro y Sudamérica destaca en el Mundial de Atletismo de Tokio

La española gana los 20 km marcha, mientras que el brasileño Caio Bonfim y la ecuatoriana Juleisy Angulo logran oros históricos para sus países en una jornada memorable.

Tokio, Japón/María Pérez se ganó los focos en el penúltimo día del Mundial de Tokio al sellar el doblete de la marcha, ganando los 20 kilómetros, este sábado en una jornada con alegrías sudamericanas por dos oros inéditos, el del brasileño Caio Bonfim en 20 km marcha y la ecuatoriana Juleisy Angulo en jabalina.

Una semana después de triunfar en los 35 km, la andaluza de 29 años se impuso también en los 20 km (1h25:54), liderando un podio en el que la mexicana Alegna González fue plata (1h26:06, récord continental) y la japonesa Nanako Fujii (1h26:18, récord de su país) se quedó con el bronce ante su público.

Otras noticias: Mundial de Atletismo Tokio 2025| Gianna Woodruff coloca a Panamá en quinto puesto de 400 metros vallas

"Soy la mujer más feliz del mundo. No vine para superarme en la historia del deporte, sino para superarme a mí misma", declaró la campeona tras su triunfo.

Es su cuarta medalla mundial y la cuarta de oro, ya que no solo hizo doblete de títulos en esta edición sino también en la pasada, en Budapest 2023, en las mismas pruebas (20-35 km marcha).

Brasil y Ecuador, día histórico -

Dos países sudamericanos vivieron por su parte una jornada histórica para su atletismo.

Brasil consiguió su primer campeón mundial en marcha gracias a Caio Bonfim, que se impuso en los 20 km (1h18:35), una semana después de su plata en los 35 km.

El gigante sudamericano sumó su tercer oro mundial en atletismo. Los anteriores habían sido en salto con garrocha (Fabiana Murer en 2011) y en 400 metros vallas (Alison Dos Santos en 2022).

La sorpresa del sábado la dio Ecuador con Juleisy Angulo, triunfadora contra todo pronóstico en el lanzamiento de jabalina (65,12 metros, nuevo récord de su país).

Es la octava medalla de Ecuador en Mundiales de atletismo y la primera en una prueba de lanzamientos, ya que las anteriores fueron seis en marcha y una en 200 metros.

Otras noticias: Mundial de Atletismo Tokio 2025| Noah Lyles. El enamorado de Japón que se corona tetracampeón de los 200 metros

Chebet, doblete del fondo -

Si María Pérez hizo doblete en la marcha, la keniana Beatrice Chebet lo hizo en el fondo al ganar los 5.000 metros.

El pulso entre la campeona olímpica y plusmarquista mundial Chebet, oro mundial hace una semana en 10.000 metros, y su compatriota defensora del título Faith Kipyegon en los 5.000 metros se esperaba con gran expectación y la primera ganó el pulso a su gran amiga.

Chebet (14:54.36) fue más rápida que Kipyegon (14:55.07), ganadora de los 1.500 metros en esta edición y que se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para la italiana Nadia Battocletti (14:55.42).

Reedita así en este Mundial el mismo doblete del fondo que firmó el año pasado en los Juegos Olímpicos de París.

No había ninguna mujer que lograra ganar los 5.000 y los 10.000 metros en el mismo Mundial desde que lo hiciera su compatriota Vivian Cheruiyot en Daegu 2011.

"Me voy feliz con las dos medallas de oro. Faith y yo somos grandes amigas, nos motivamos mucho la una a la hora. Ahora solo quiero dormir y estar con mi hija", afirmó.

Otras noticias: Mundial de Atletismo Tokio 2025 | Sydney McLaughlin-Levrone rompe récord, Yulimar Rojas pierde el oro

Wanyonyi evita sorpresas -

No fue la única alegría keniana de la noche en el estadio Nacional, ya que Emmanuel Wanyonyi triunfó en los 800 metros (1:46.81), estableciendo de paso un nuevo récord del campeonato.

Con la plata se quedó el argelino Djamel Sedjati (1:41.90) y con el bronce el canadiense Marco Arop (1:41.95), mientras que el español Mohamed Attaoui (1:42.21) fue quinto, repitiendo la posición que obtuvo el año pasado en la final olímpica.

Wanyonyi es considerado desde hace tiempo el hombre llamado a batir el récord mundial de su compariota David Rudisha (1:40.91, en pie desde 2012), pero esa plusmarca se le resiste.

"Tendré que empezar a pensar en el récord del mundo, pero mi objetivo principal es ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", señaló.

En la carrera de este sábado tomó el control mediada la primera vuelta y en el final, pese a que parecía llegar algo corto, consiguió acelerar para asegurar el triunfo