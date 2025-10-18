Max Verstappen domina en Austin: pole position y victoria en el sprint, Mclaren tiembla

Los dos pilotos de McLaren chocaron entre ellos en la carrera esprint.

Austin, Estados Unidos/El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrasó este sábado con la carrera al esprint y la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos y sigue estrechando el cerco sobre sus rivales de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

El australiano y el británico, primeros clasificados del Mundial de Fórmula 1, vivieron un aciago arranque del fin de semana en Austin (Texas), colaborando a las ambiciones de Verstappen de acometer una remontada récord en este final de temporada.

Los dos pilotos de McLaren chocaron entre ellos en la carrera esprint, que tuvieron que abandonar en la primera vuelta, y tampoco estuvieron a la altura en la sesión de clasificación para el Gran Premio del domingo.

Después de que sus mecánicos repararan a tiempo los autos, Norris arañó en el último momento la segunda plaza de la parrilla para el domingo.

Piastri, en cambio, tendrá que remontar desde la sexta posición para proteger lo que pueda de su menguante ventaja de 22 puntos sobre Norris y de 55 sobre Verstappen.

"Estoy contento con la segunda posición, podría haber sido peor", reconoció Norris. "Hoy no había posibilidad de conseguir la pole. Mi plan para mañana es no ser golpeado".

"Fue una buena clasificación. En cada segmento el auto fue muy fuerte", dijo Verstappen tras lograr la pole número 47 de su carrera.

"Hacía mucho calor, también hay vientos muy fuertes. No pudimos hacer nuestra última vuelta (...) pero afortunadamente no la necesitábamos", señaló Mad Max.

Colisión entre Piastri y Norris -

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue la sorpresa agradable de la sesión al concluir en el tercer lugar, con los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocupando la cuarta y la quinta plaza.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el noveno y décimo mejor tiempo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue eliminado en el segundo sector de la clasificación y partirá el domingo desde el decimoquinto lugar, uno por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

Colapinto había decepcionado unas horas antes finalizando en el decimocuarto y penúltimo lugar de un esprint plagado de accidentes.

Verstappen, que partía desde la pole, dominó la prueba de principio a fin después de ver por el retrovisor como sus rivales se neutralizaban entre ellos.

En la primera curva, Piastri recibió un choque del alemán Nico Hülkenberg cuando el experimentado piloto de Sauber se lanzó a sortear a los McLaren.

El impacto envió el auto del australiano directo contra el de Norris.

El veterano Fernando Alonso también se vio involucrado en el incidente y fue uno de los cinco pilotos que abandonaron durante la prueba.

El auto de seguridad fue desplegado durante seis vueltas para permitir a los comisarios retirar los escombros que cubrían la pista.

En el reinicio de la prueba George Russell, ganador del último Gran Premio en Singapur, puso en algunos aprietos a Verstappen pero el neerlandés no se bajó de lo alto de un podio que completó el español Carlos Sainz Jr con un tercer lugar.