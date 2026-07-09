Mulino inaugura Ciudad Deportiva en Bocas del Toro que beneficiará a 150 mil habitantes

Panamá/Una arena multideportiva, un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y una piscina olímpica ya son una realidad en Bocas del Toro. El presidente José Raúl Mulino entregó este jueves las primeras instalaciones de la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, un complejo que llevaba años en promesas y que finalmente toma forma en el sector de Finca 8, distrito de Changuinola.

La obra, ejecutada por Pandeportes con una inversión de B/.20,066,901.96, representa el mayor salto en infraestructura deportiva que ha visto la provincia.

"Fuimos terminando obras eternas"

Sin rodeos, Mulino apuntó directo a las administraciones anteriores. "Fuimos terminando obras eternas que se empezaban, se anunciaban y nunca más se entregaban", dijo el mandatario, quien recordó que Bocas del Toro "es testigo" de promesas incumplidas por gobiernos que, según afirmó, "pensaron más en su popularidad que en la gente".

El presidente fue enfático: no le interesa quién inició la obra, sino quién la disfrutará. "Es por ustedes que terminamos esta Ciudad Deportiva", sentenció.

Recorrido y develación de placa

Acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino y atletas bocatoreños, el mandatario develó la placa conmemorativa del CAR antes de recorrer la piscina olímpica y la Arena Multipropósito, que tiene capacidad para 2 mil espectadores en butacas.

"Esto no es un gasto, es una inversión", insistió Mulino, quien llamó a redoblar el apoyo a los deportistas y jóvenes de la provincia para que puedan "desarrollar el cuerpo y la mente" a través del deporte.

Autoridades presentes

Al acto asistieron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid; el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, además de otros ministros, autoridades locales, atletas y miembros de la comunidad.

Ordóñez destacó el compromiso institucional con la construcción de escenarios deportivos modernos, en línea con la apuesta de esta administración por el deporte como herramienta de desarrollo social y oportunidades para la juventud.

Lo que ya está construido

Esta primera fase incluye la Arena Multipropósito, el edificio del CAR —destinado a deportes de combate, gimnasia artística y pesas— y una piscina olímpica techada con estándares internacionales y capacidad para 500 personas, además de estacionamientos y obras complementarias.

Lo que viene

El plan maestro no se detiene ahí. Contempla un estadio de fútbol para 3 mil aficionados, un estadio de béisbol de pequeñas ligas, auditorio, plazas públicas, áreas recreativas, ciclovías y fondas, pensados para el desarrollo deportivo y la convivencia comunitaria.

Los números de la obra

La construcción, a cargo de Riga Services S.A., arrancó el 30 de mayo de 2023 y llegó al 100% de avance físico y financiero. En el proceso generó 225 empleos, entre directos e indirectos.

Con infromación del Ministerio de la Presidencia.