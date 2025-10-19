NBA noticias | Los Lakers inician la era Luka Doncic: primer partido oficial sin LeBron James por lesión

El esloveno debe ser el próximo rostro de la franquicia oro y púrpura.

Los Angeles, Estados Unidos/Los Angeles Lakers vivirán un anticipo del futuro liderazgo de Luka Doncic en el arranque de la nueva temporada de la NBA, que LeBron James se perderá por lesión.

Una ciática apartará a King James del primer mes de una campaña que afronta en el momento más incierto de su carrera.

El máximo anotador histórico de la NBA finaliza contrato en junio después de que ejerciera su opción para renovar por una temporada, con un salario de 52,6 millones de dólares, en lugar de acordar una extensión a largo plazo.

Según su entorno, James seguirá de cerca el rendimiento de los Lakers en estas próximas semanas para decidir entre sus diferentes opciones, que incluyen solicitar el traspaso, marcharse a otra franquicia a final de curso o emprender la retirada.

A menos de tres meses de su 41 cumpleaños, el alero aún aspira a pelear por un quinto anillo de campeón y el actual plantel de los Lakers está muy por detrás del de potencias del Oeste como los Thunder, los Rockets o los Nuggets.

Rob Pelinka, mandamás deportivo del equipo californiano, tampoco parece dispuesto a hipotecarse para un último baile con LeBron ya que su prioridad es construir alrededor de Doncic, una superestrella 14 años menor que James.

El esloveno debe ser el próximo rostro de la franquicia oro y púrpura, un nuevo eslabón de una cadena de íconos como el propio LeBron, Kobe Bryant Shaquille O'Neal, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

En su caso, sin embargo, el aterrizaje en Los Ángeles no fue aparentemente voluntario.

Doncic tardó meses en sacudirse el impacto de ser traspasado en febrero por los Dallas Mavericks, poco después de ser el máximo anotador de la temporada y de guiar a la franquicia texana hasta sus primeras Finales en más de una década.

El golpe definitivo a su orgullo fue el hundimiento con los Lakers en la primera ronda de playoffs ante los Timberwolves (4-1), tras el que Doncic se conjuró para abrir definitivamente una nueva etapa en Los Ángeles.

Fichajes a bajo precio -

En esta temporada baja, el astro esloveno selló oficialmente su unión con la glamurosa franquicia extendiendo su contrato por tres campañas y 165 millones de dólares.

Tambió desafió los cuestionamientos a su ética de trabajo filtrados desde Dallas para justificar su venta.

El base cambió su dieta, se enclaustró en el gimnasio y reapareció con un ostensible cambio físico en busca de un año de redención.

Al frente de la selección eslovena promedió 34,7 puntos en el Eurobasket y en los dos partidos de pretemporada con los Lakers siguió dominando con una media de 28 tantos en 27 minutos en pista.

Doncic parece listo para pelear de nuevo por el premio MVP (Jugador Más Valioso) pero sus perspectivas de llegar lejos en los playoffs son extremadamente inciertas.

En el pasado mercado de fichajes, los Lakers guardaron en un cajón su escaso capital de Draft y apostaron por dos antiguas figuras venidas a menos, el escolta Marcus Smart y el pívot DeAndre Ayton, recién cortados por los Wizards y los Blazers.

Smart, ex figura de los archirrivales Boston Celtics, encadena varias temporadas perdidas por lesiones desde que fue elegido el Mejor Jugador Defensivo en 2022.

Ayton, número uno del Draft de 2018 por delante de Doncic, también navegaba sin rumbo desde su salida en 2023 de los Phoenix Suns.

Los Lakers se encomiendan a que el pívot, que tiene tanto talento ofensivo como fragilidad de carácter, florezca con la visión de juego de Doncic y la pizarra del joven J.J. Redick, quien tiene toda la confianza de la directiva.

Por ahora los ensayos no han sido nada alentadores, con cinco derrotas en seis partidos de pretemporada.

El duelo inaugural del martes frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry será el primer test verdadero para los Lakers de Doncic, quien asegura estar dispuesto a hacer "lo que haga falta" en ausencia de LeBron.

"Sólo quiero jugar a básquet", recalcó el base. "Si hago menos, si hago más... Lo que sea que haga falta para conseguir una victoria".