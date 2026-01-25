NBA noticias: Timberwolves vs. Warriors, protestas en Minneapolis y la reacción de la liga

Antes del salto inicial se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a Pretti , en el que se escucharon cánticos llenos de improperios contra el ICE.

Minneapolis, Estados Unidos/Los Minnesota Timberwolves regresaron este domingo a la cancha en un clima de tensión en Mineápolis por la muerte de un segundo ciudadano estadounidense a manos de agentes federales migratorios, hecho que generó un mensaje de solidaridad de los jugadores de la NBA con los manifestantes.

El juego del domingo entre los Timberwolves y los Golden State Warriors, ganado por estos últimos por 111-85, estaba programado para el sábado pero fue pospuesto ante la conmoción vivida en Mineápolis por la muerte a tiros de Alex Pretti.

Este enfermero de 37 años falleció el sábado en un altercado con agentes federales en Mineápolis ocurrido durante una manifestación contra operativos del servicio de Inmigración (ICE).

Su muerte elevó las tensiones que sucedieron a la muerte de Renee Good el 7 de enero por un agente del ICE en la misma ciudad.

"Como organización, estamos afligidos por lo que estamos teniendo que presenciar, soportar y ver", declaró este domingo un emocionado Chris Finch, entrenador de los Timberwolves.

"Sólo queremos expresar nuestros pensamientos, oraciones y preocupación por la familia del señor Pretti, todos sus seres queridos y todas las personas involucradas en una situación tan inconcebible en una comunidad que realmente amamos", agregó el técnico en su comparecencia previa al duelo ante los Warriors.

Antes del salto inicial se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a Pretti, en el que se escucharon cánticos llenos de improperios contra el ICE.

El sábado, el gobierno de Donald Trump denunció que Pretti pretendía herir a los agentes con una pistola, aunque un video verificado por medios locales mostró que el fallecido nunca desenfundó un arma.

El hecho avivó aún más las protestas en curso contra la presencia de agentes federales en Mineápolis, donde unas 1.000 personas se unieron a una manifestación el domingo.

"La gente está enfadada" -

Steve Kerr, entrenador de los Warriors y crítico de las políticas de Trump, pidió en su comparecencia que los estadounidenses apelen a su "lado más humano" en una etapa de extremismo.

"La gente está muy enfadada" afirmó Kerr.

"Ahora mismo estamos enfrentados unos con otros. No se puede decir simplemente: 'Yo tengo razón y el otro está equivocado". Es difícil descifrar qué es real y qué no, qué es verdad y qué no lo es".

Además de los entrenadores, que se mostraron de acuerdo con el aplazamiento del juego, la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA) expresó este domingo su apoyo a los manifestantes.

Los jugadores "se solidarizan con las personas de Minnesota que protestan y arriesgan sus vidas para exigir justicia", afirmó el comunicado de la NBPA.

"La fraternidad de los jugadores de la NBA, al igual que los propios Estados Unidos, es una comunidad enriquecida por sus ciudadanos globales, y nos negamos a permitir que las llamas de la división amenacen las libertades civiles que están destinadas a protegernos a todos", subrayó.

En el plano individual, varias figuras de la liga y de la NBA femenina (WNBA) hicieron sentir su indignación a través de las redes sociales.

"Alex Pretti fue asesinado", escribió Tyrese Haliburton, la estrella de los Indiana Pacers, vigentes subcampeones de la NBA.