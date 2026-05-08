NFL alcanza nuevo acuerdo colectivo con sus árbitros

El convenio asegura la presencia de los referís en la temporada 2026-2027 de la liga estadounidense de football americano

Estados Unidos/La NFL alcanzó un acuerdo de negociación colectiva por siete años con la Asociación de Árbitros de la liga estadounidense (NFLRA), que reemplazará el convenio vigente y estará en vigor hasta la temporada 2032, informaron ambas partes este viernes.

"Este acuerdo es un testimonio del compromiso conjunto de la liga y el sindicato de invertir en el arbitraje y mejorarlo", dijo Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de football americano de la NFL.

"También refleja la incansable búsqueda de mejora y excelencia en el arbitraje por parte de los oficiales de juego. Esperamos seguir trabajando juntos para el bien del deporte".

Había preocupación por la posibilidad de que la liga utilizara árbitros sustitutos, una medida que ya se había probado anteriormente con resultados dispares, en el mejor de los casos.

El acuerdo incluye nuevas condiciones en materia económica, rendimiento arbitral y responsabilidad.

"Ha sido un esfuerzo mutuo y decidido, y el resultado son siete años de certidumbre para la liga y los árbitros", declaró Scott Green, director ejecutivo de la NFLRA.

"Consideramos este nuevo convenio colectivo como una colaboración con la liga que beneficia a nuestros miembros, pero que también busca mejorar nuestro deporte", afirmó Carl Cheffers, presidente de la NFLRA.

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"Es bueno dejar atrás estas negociaciones para poder centrarnos en la preparación de la temporada 2026".

La NFL también anunció que publicará el calendario completo de la temporada 2026 el 14 de mayo.

Se espera que los socios de retransmisión de la NFL revelen los detalles de algunos partidos seleccionados la próxima semana en anuncios previos.

La NFL anunciará los detalles de los partidos internacionales restantes el próximo miércoles. Hay previstos nueve encuentros en el extranjero, incluidos tres en Londres y otros en Madrid, Melbourne, Ciudad de México, París, Múnich y Rio de Janeiro.

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