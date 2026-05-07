Comité Olímpico Internacional levanta restricciones a atletas bielorrusos

Pasaron cuatro años para que el organismo rector del olimpismo en el mundo tomara esa medida.

Suiza/El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó el jueves las restricciones contra los deportistas bielorrusos decididas tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, permitiéndoles participar, con himno y bandera, inclusive en las competencias por equipos.

En cambio, según el mismo comunicado, el organismo olímpico mantiene por el momento las condiciones impuestas a los atletas rusos, que solo podrán participar en competiciones internacionales bajo bandera neutral, a título individual y siempre que no hayan apoyado activamente el conflicto.

Formalmente, corresponderá a las diferentes federaciones internacionales aplicar esta medida, ya que la comisión ejecutiva del COI se limita a realizar "recomendaciones".

Pero esta nueva política debería permitir en 2028 el regreso de una delegación bielorrusa a los Juegos Olímpicos de verano de Los Ángeles, así como a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de Dolomiti Valtellina, en Italia, con presencia en la ceremonia de apertura y reflejada en el medallero.

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Las clasificaciones para ambos eventos "comenzarán este verano", recordó el COI.

En las dos últimas ediciones de los Juegos (París 2024 y Milán-Cortina 2026), algunos deportistas rusos y bielorrusos compitieron como "atletas individuales neutrales", sin representar oficialmente a sus países.

Su número, no obstante, fue reducido: 17 en París y 7 en Italia.

Para justificar la distinción aplicada a los deportistas rusos, el COI recuerda que el Comité Olímpico Ruso está suspendido desde el otoño de 2023 por haber puesto bajo su autoridad las organizaciones deportivas de cuatro regiones ucranianas ocupadas y que recientemente han surgido nuevas preocupaciones en torno al sistema antidopaje ruso.

- Solo nieve y hielo en 2030 -

Por otra parte, el COI cerró la puerta este jueves a la presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, los de los Alpes franceses en 2030, de disciplinas como el cross-country, el trail, el ciclocross o el gravel, que los organizadores franceses estudiaban como posibles propuestas, a pesar de no ser deportes de invierno como tales.

"Votaremos sobre el programa en junio, pero ya hemos decidido que ningún deporte de verano y ningún deporte que se practique en todas las estaciones figure en él. Se tratará solo de nieve y hielo", declaró la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

No se avanza sin embargo nada sobre los planes para los Juegos de Salt Lake City 2034 ya que hay un grupo de trabajo del COI actualmente encargado de hacer una reflexión más profunda sobre el programa deportivo de los Juegos Olímpicos y todavía no se han entregado las conclusiones.

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Pero en cualquier caso, para 2030 quedan restringidos los posibles "deportes adicionales" que los organizadores franceses pueden proponer. Quedarían en liza el freeride y la escalada sobre hielo.

El pasado diciembre, el patrón de los Juegos Olímpicos de 2030, Edgar Grospiron, había explicado que se estudiaba la entrada de disciplinas que no son estrictamente de nieve o hielo pero cuya organización resulta poco costosa, para aprovechar el potencial de los Alpes franceses como sede del evento.

La posible inclusión del trial o el ciclocross había provocado recelos entre las federaciones internacionales de invierno, que habían pedido "no desnaturalizar" el evento añadiendo disciplinas gestionadas habitualmente por federaciones internacionales de deportes de verano.