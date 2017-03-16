Jefe de Federación de Gimnasia de EEUU renuncia en medio de escándalo por abuso sexual

El presidente de la Federación de Gimnasia de EEUU, Steve Penny, renunció este jueves al cargo tras un escándalo en el que los acusadores dicen que fue lento para notificar a las autoridades sobre las acusaciones de abuso sexual.

Penny renunció luego de las repercusiones de los más de 70 casos de mujeres que denunciaron que un antiguo médico del equipo nacional abusó sexualmente de ellas durante sesiones de entrenamiento.

Penny renunció durante una conferencia telefónica de la Junta de Directores de Gimnasia de Estados Unidos.

El panel aceptó su dimisión y nombró al presidente del consejo Paul Parilla para guiar a la organización durante la búsqueda del reemplazo de Penny.

"La junta cree que este cambio de liderazgo ayudará a USA Gymnastics a hacer frente a sus desafíos actuales e implementar soluciones para mover a la organización hacia adelante en la promoción de un ambiente seguro para sus atletas en todos los niveles", dijo Parilla.

Más de 350 gimnastas fueron objeto de abusos de acuerdo con una investigación del Indianapolis Star, de la ciudad donde se basa la Gimnasia de Estados Unidos, que encontró que el organismo nacional no prohibió a los entrenadores durante varios años, después de haber sido denunciados por delitos sexuales contra niños y algunas veces fallaron en alertar a la policía de las acusaciones.

"Con el anuncio de hoy se espera que permita a la gimnasia de Estados Unidos cambiar su atención hacia el futuro con un entorno seguro para sus atletas y continúe con éxito en la competición", dijo el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, Larry Probst.

Se espera que una evaluación independiente a cargo de Deborah Daniels, una exfiscal federal, sobre cómo proteger mejor a los jóvenes gimnastas se complete para junio.

"La Federación de Gimnasia de Estados Unidos y toda la comunidad de gimnasia deben trabajar juntos para concentrarse en mantener a los atletas seguros", dijo Parilla.

El dirigente agregó que "creemos que las recomendaciones de la señora Daniels identificarán áreas donde podemos fortalecer y refinar cómo manejamos la mala conducta sexual, expandir nuestros esfuerzos para educar a toda la comunidad, incluyendo padres y atletas, sobre qué mirar y qué hacer si sospechan que el abuso está sucediendo".

"Todos pueden ser participantes activos y vigilantes para que esto sea eficaz, no sólo en la gimnasia, sino también en el movimiento olímpico en su conjunto", finalizó Parilla.