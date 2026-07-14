Panamá se alista para recibir la primera Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG 2026

Los competidores tendrán edades comprendidas entre 5 y 18 años , tanto en la rama masculina como en la femenina .

Panamá/La Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026 fue presentada oficialmente este martes 14 de julio durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Lloyd LaBeach del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz. La cita sirvió para revelar los principales detalles de un evento que reunirá a cientos de jóvenes gimnastas de todo el continente.

La mesa principal estuvo integrada por Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia; Kenia Herrera, presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia; y Viviana Andrade, gerente de la competencia, quienes destacaron la importancia de que Panamá sea sede de la primera edición de este certamen internacional.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo este miércoles 15 de julio, desde las 6:00 p.m., en la Arena Roberto Durán, con la participación de 22 países: Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

En total, el campeonato contará con la presencia de 1,750 atletas pertenecientes a 111 clubes de gimnasia del continente americano. La representación panameña estará conformada por 390 gimnastas, provenientes de las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá Centro, reflejando el crecimiento de esta disciplina en el país.

Los competidores tendrán edades comprendidas entre 5 y 18 años, tanto en la rama masculina como en la femenina. Las pruebas se desarrollarán de forma simultánea en la Arena Roberto Durán y el Centro de Combate, donde los varones competirán en suelo, salto, barra fija, barras paralelas, caballo con arcos y anillas, mientras que las damas lo harán en salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo.

El calendario de competencias se extenderá del 16 al 20 de julio, con jornadas desde las 8:00 a.m.. La ceremonia de clausura está programada para el domingo 20 de julio, a partir de las 4:00 p.m., poniendo fin a una semana que promete convertirse en una verdadera fiesta de la gimnasia panamericana.

Los organizadores también agradecieron el respaldo de los medios de comunicación deportivos, cuyo trabajo será clave para dar visibilidad a esta histórica primera edición de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026, un evento que posiciona al país como un importante escenario para el desarrollo de la gimnasia en América.

Con información de Federación Panameña de Gimnasia