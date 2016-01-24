Schrader, subcampeón mundial de decatlón en 2013, se perderá los Juegos

El alemán Michael Schrader, subcampeón del mundo de decatlón en 2013, no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Rio (5-21 agosto) debido a que sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla en un entrenamiento que necesitará de una operación el lunes.

"Rio se acabó para mí", declaró el atleta de 28 años este domingo a la agencia alemana SID, filial de la AFP, subrayando que "todo se ha desgarrado en la rodilla".

Schrader se lesionó el viernes durante una sesión de salto con pértiga.

"Es evidente que es muy duro, pero todavía tengo bonitos años por delante. He superado bastantes lesiones y haré lo mismo esta vez", dijo el atleta de Duisbourg, que será operado el lunes en Colonia.

Entre 2009 y 2014 Schrader ha tenido que renunciar a tres campeonatos de Europa y dos Mundiales, así como a los Juegos de Londres, debido a diferentes lesiones en el pie y en la rodilla.

En 2013 consiguió con 8.670 puntos la medalla de plata del Mundial de Moscú, por detrás del campeón olímpico estadounidense Aston Eaton.