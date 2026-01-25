NFL resultados Super Bowl LX | Los New England Patriots aseguraron su boleto tras vencer a Broncos

Panamá/En un enfrentamiento que quedará grabado en los libros de historia de la franquicia, los New England Patriots aseguraron su boleto a un récord de 12 participaciones en el Super Bowl tras derrotar a los Denver Broncos en su propio patio 10-7.

En lo que representa el primer año de Mike Vrabel como entrenador en jefe, el equipo de Massachusetts se coloca a un paso de conquistar su séptimo Trofeo Lombardi.

Otras noticias: NFL noticias: Los Steelers anuncian a Mike McCarthy como nuevo entrenador en jefe, quien conoce a Aaron Rodgers

Una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianas, sentenció el triunfo visitante a dos minutos del final.

"Luchamos contra los elementos. Me encanta este equipo", se felicitó el joven mariscal de campo de New England, Drake Maye. "Jugaremos mejor. Estoy muy orgulloso de este equipo".

Drake Maye: Superando la sombra de una leyenda

Otras noticias: NFL noticias: Los Bills despiden al coach Sean McDermott luego de su eliminación

El joven mariscal de campo, Drake Maye, logró una gesta que el histórico Tom Brady nunca pudo concretar: ganar un partido de playoffs visitando a los Broncos en Denver con el uniforme de los Patriots. Aunque su desempeño por aire fue discreto, completando 10 de 21 pases para apenas 86 yardas y un rating de 58.8, su movilidad fue la llave del triunfo.

Maye compensó la falta de producción aérea castigando a la defensa local con las piernas, acumulando 65 yardas terrestres en 10 acarreos (un promedio de 6.5 yardas por corrida). El mariscal anotó el único touchdown de New England y consiguió el primer down definitivo en los instantes finales para sellar el resultado.

Defensa y juego terrestre: Las claves del éxito

La estrategia de Vrabel se apoyó en un ataque terrestre físico y una defensa oportuna. Rhamondre Stevenson cargó con la mayor parte del trabajo sucio, registrando 25 acarreos para 71 yardas. Por el aire, Mack Hollins fue el receptor más explosivo con 51 yardas en solo dos capturas, mientras que Stefon Diggs aportó 17 yardas en 5 recepciones.

Por el bando de los Denver Broncos, el mariscal Jarrett Stidham tuvo una tarde complicada bajo presión. A pesar de completar 17 de 31 pases para 133 yardas y conectar un pase de anotación con Courtland Sutton, sufrió una intercepción y fue capturado en tres ocasiones. El esfuerzo ofensivo de Denver fue liderado por Marvin Mims, quien sumó 62 yardas recibidas, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

Rumbo al anillo

Con esta victoria, los New England Patriots se preparan para disputar el título máximo de la NFL contra el ganador del duelo entre los Rams o los Seahawks. Para Drake Maye, el reto ahora es emular la gloria de Brady y conseguir su primer anillo de campeón en su temporada de debut bajo el mando de Vrabel