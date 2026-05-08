Novak Djokovic regresa con derrota en el Masters 1000 de Roma 2026

El tenista serbio se recuperó de una lesión en el hombro derecho que le obligó a ausentarse de tres torneos.

Italia/El serbio Novak Djokovic, ex número 1 mundial y actual cuarto del ranking, se despidió este viernes por la vía rápida en el Masters 1000 de Roma, donde cayó ante el croata Dino Prizmic (79º) por 2-6, 6-2 y 6-4 en su entrada en liza en el torneo.

El duelo de este viernes era su esperada reaparición después de una lesión en el hombro derecho a principios de marzo, por la que se ausentó de los últimos tres Masters 1000 (Miami, Montecarlo, Madrid).

Su derrota en el Foro Itálico ha sido en un partido de segunda ronda pero era el primero para el veterano tenista de 38 años en el torneo, ya que por su condición de cabeza de serie estuvo exento de disputar la primera ronda.

Roma era apenas su tercer torneo de 2026, después del Abierto de Australia (subcampeón) e Indian Wells (eliminado en octavos de final).

De entrada mostró un juego convincente y ofensivo, para apuntarse sin complicaciones el primer set en cuarenta minutos, antes de venirse abajo.

En el segundo vio quebrado su servicio dos veces seguidas y se vio pronto 4-0 abajo, con apenas cinco puntos ganados.

Reaccionó entonces pero era ya tarde y su rival se apuntó la manga por 6-2.

En el tercer y definitivo set, el pulso estuvo nivelado hasta el 2-2, cuando Prizmic consiguió un nuevo break.

Pese al apoyo del público romano, Djokovic no pudo reponerse y terminó perdiendo ante un Prizmic que cerró el partido con un ace, para aprovechar su primera bola de partido.

"Siendo sincero, no creo que haya jugado tan mal", dijo el serbio a los periodistas.

"Estuvo bien. Ha sido una buena batalla, pero obviamente veo lo que me falta. Estoy a medio gas. No estoy donde querría estar para competir al más alto nivel", reconoció.

Prizmic admitió que percibió claramente el bajón de rendimiento de su rival.

"Novak jugó a un nivel increíble el primer set, pero al final de esa manga ese nivel bajó. Cuando me vi delante en el siguiente, sentí que podía conseguir algo grande", explicó el croata.

A menos de tres semanas de Roland Garros, que se jugará del 24 de mayo al 7 de junio, esta derrota no augura nada bueno para Nole, que desde 2024 busca un 25º título del Grand Slam y que no había perdido en su estreno en un torneo desde el Masters 1000 de Madrid del año pasado.

En 2025, Djokovic no disputó el torneo de Roma, que ha conquistado en seis ocasiones.

En diecinueve participaciones en esta emblemática cita de la capital italiana es la primera vez que Djokovic pierde en su primer partido.

- Swiatek sufre para ganar -

En el resto de partidos del día destacó el sufrimiento de la polaca Iga Swiatek, tercera del ranking femenino, para sacar adelante su partido ante la estadounidense Caty McNally (N.63) por 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3.

"Ha sido un partido muy duro, Caty jugó realmente bien", admitió Swiatek, que busca en Roma su primer título en tierra en casi dos años, desde que en 2024 logró el último de sus cuatro Roland Garros.

La kazaja Elena Rybakina, segunda del mundo, avanzó sin problemas al ganar en segunda ronda por 6-4 y 6-1 a la griega Maria Sakkari (N.47).

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- Rafa Jódar sigue adelante -

El prometedor joven español Rafael Jódar, que ya es el número 34 de la ATP en su primera temporada como profesional, se clasificó para tercera ronda al imponerse al portugués Nuno Borges (N.52) por 7-6 (7/4) y 6-4.

También avanzaron otros nombres destacados como el alemán Alexandar Zverev (N.3), que venció 7-5 y 6-3 a su compatriota Daniel Altmaier (N.64) y el argentino Francisco Cerúndolo (N.27), que derrotó al chileno Alejandro Tabilo (N.35) por 6-0 y 6-2.

Sorprendió la eliminación del australiano Alex de Miñaur (N.8), que perdió frente al local Matteo Arnaldi (N.108) por 4-6, 7-6 (7/5)y 6-4.

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