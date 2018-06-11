Simona Halep es recibida como una estrella en Rumania tras ganar Roland Garros

Su victoria en París la consolida en el primer lugar del ranking de la WTA

La rumana Simona Halep, que al ganar el sábado Roland Garros se apuntó su primer título de Grand Slam, fue recibida como una estrella este lunes en Bucarest por más de 15.000 personas congregadas en el estadio nacional.

"Espero que este trofeo marque el inicio de una nueva generación de campeones", declaró la tenista de 26 años.

"Debemos tener confianza en nosotros mismos ante todo, tenemos que soñar", añadió mientras la multitud coreaba su nombre.

Llegada unas horas antes a Bucarest, la N.1 del mundo confesó en el aeropuerto haber creído "desesperadamente en sus opciones de conquistar un torneo de Grand Slam", luego de las dos finales perdidas en París, y otra en el Abierto de Australia.

La jugadora de Constanta, en la costa del Mar Negro, logró su ansiado objetivo de conquistar Roland Garros al término de un partido en tres sets (3-6, 6-4, 6-1) contra la estadounidense Sloane Stephens.