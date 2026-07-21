Clasificación del Tour de Francia: Tadej Pogacar amplía su liderato en la máxima competencia del ciclismo

El belga Pogacar se impuso en los 26,1 kilómetros entre Thonon-Les-Bains a una media de 48,5 km/h, mientras el esloveno del UAE Team Emirates estira su ventaja en la general a 4:32 sobre el propio Evenepoel.

Thonon-les-Bains, Francia/El belga Remco Evenepoel, del Red Bull-Hansgrohe, se llevó la victoria en la 16ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros con salida y llegada en Thonon-Les-Bains, que completó en 32 minutos y 19 segundos, a una media de 48,5 km/h.

El segundo lugar fue para el líder de la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien cedió apenas 28 segundos ante el especialista belga. El podio de la etapa lo cerró el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 1:04 del ganador.

Otras noticias: Tour de Francia 2026| Remco Evenepoel marca la pauta en contrarreloj individual

Entre los mejores diez de la etapa también figuraron el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), el mexicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), el italiano Mattia Cattaneo, el neerlandés Thymen Arensman, el francés Bruno Armirail, el español Pablo Castrillo y el galés Joshua Tarling.

La jornada tuvo también su cuota dramática: el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Hansgrohe) no logró completar el recorrido y abandonó la carrera, mientras que el belga Lars Craps (Lotto Intermarché) no tomó la salida.

Pogacar estira su ventaja al frente de la general

Con este resultado, Tadej Pogacar consolidó su liderato en la clasificación general con un tiempo acumulado de 56 horas, 14 minutos y 18 segundos. Remco Evenepoel se mantiene como su principal perseguidor, ahora a 4 minutos y 32 segundos, mientras que Isaac Del Toro ocupa la tercera posición a 6:51 del esloveno. Completan el top cinco el francés Paul Seixas, a 7:11, y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 9:22.

Mads Pedersen manda en la lucha por el verde

En la clasificación por puntos, el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) sigue como líder indiscutido con 417 unidades, seguido por el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) con 386 y el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) con 361, en una pelea que promete definirse en las etapas llanas que restan antes de París.

Otras noticias: Tour de Francia 2026 tuvo una pausa activa por oleada de controles antidopaje

Pogacar también domina la montaña

El propio Tadej Pogacar encabeza además la clasificación de la montaña con 67 puntos, escoltado por el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step) con 45 y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) con 39, en una temporada donde el esloveno amenaza con llevarse todos los maillots en juego.

Del Toro lidera entre los jóvenes y Lidl-Trek manda por equipos

En la clasificación de jóvenes, Isaac Del Toro se mantiene como el mejor corredor sub-25 de la carrera, con Paul Seixas a apenas 20 segundos y Juan Ayuso en el tercer puesto a 2:31. Por equipos, el Lidl-Trek encabeza la general con un tiempo de 168 horas, 59 minutos y 28 segundos, seguido de cerca por el UAE Team Emirates, a solo 23 segundos, y el Bora-Hansgrohe, a 46:13.

No hubo premio a la combatividad en esta jornada, tal como establece el reglamento para las etapas contrarreloj.