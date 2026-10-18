UFC | Ailín Pérez se burla de Joselyne Edwards y Norma Dumont con una provocadora publicación

Este domingo 18 de octubre, fecha en la que Argentina celebra el Día de la Madre , la peleadora argentina aprovechó la ocasión para lanzar una provocación con un toque de burla.

Panamá/La rivalidad no se queda dentro del octágono. Ailín Pérez volvió a hacerse notar en las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida y que apunta directamente a dos nombres de peso dentro de la división gallo de la UFC: la brasileña Norma Dumont y la panameña Joselyne “La Pantera” Edwards.

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Este domingo 18 de octubre, fecha en la que Argentina celebra el Día de la Madre, la peleadora argentina aprovechó la ocasión para lanzar una provocación con un toque de burla. Con ayuda de la inteligencia artificial, Pérez compartió una imagen en la que aparece cargando a dos bebés que representarían a Dumont y Edwards, en una publicación que muchos pueden interpretar como una forma de mofarse de sus rivales.

La imagen no es un detalle menor. Llega después de su reciente victoria sobre Dumont y en medio de la insistencia de la argentina por conseguir una oportunidad para disputar el campeonato mundial de peso gallo. Su mensaje, más allá de la celebración, vuelve a colocarla en el centro de la conversación dentro de una categoría repleta de aspirantes.

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Ailín Pérez quiere el título, pero La Pantera también tiene argumentos

Pérez ocupa el puesto número dos del ranking de peso gallo femenino de la UFC y no esconde su deseo de pelear por el cinturón. Su victoria ante Norma Dumont reforzó sus aspiraciones, aunque todavía debe abrirse camino hacia una oportunidad titular.

En esa misma división aparece Joselyne Edwards, la panameña conocida como La Pantera, quien ocupa el número uno del ranking. Por delante de las contendientes está la campeona Kayla Harrison, dueña del cinturón que ambas aspiran a conquistar.

La argentina busca con insistencia que la UFC le conceda esa pelea por el título, pero el caso de Edwards también merece atención. La posición de la panameña en el escalafón la coloca en una situación privilegiada para reclamar su oportunidad y alimentar el debate sobre quién debería ser la próxima retadora.

Por ahora, la publicación de Pérez añade un nuevo capítulo a una rivalidad que también se juega fuera de la jaula. Las provocaciones pueden atraer miradas y alimentar la expectativa, pero la decisión final dependerá de la UFC, de los resultados y de los argumentos deportivos de cada aspirante.

Mientras Pérez celebra y provoca en las redes sociales, Joselyne Edwards tiene razones para levantar la mano y reclamar su lugar en la carrera por el campeonato. En una división donde cada victoria cuenta, la pregunta sigue abierta: ¿quién debería recibir primero la oportunidad de desafiar a Kayla Harrison?

Récord profesional de Ailín Pérez: 14 victorias, 2 derrotas y 0 empates (14-2-0).