A sus 38 años, el velocista Justin Gatlin no renuncia a competir en Tokio

Tras el aplazamiento hasta el 2021 de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, el veterano velocista estadounidense Justin Gatlin declaró este miércoles que prolongará su carrera un año más para poder competir en la justa.

El campeón olímpico de 100 metros en 2004 había avanzado que pondría el punto y final a su carrera tras los Juegos y, un día después de que fueran aplazados debido a la pandemia de COVID-19, Gatlin dijo que ahora planea seguir corriendo hasta 2021.

"El objetivo será competir en los Juegos Olímpicos de verano de 2021", confirmó el atleta, de 38 años, a TMZ Sports.

"Creo que mucha gente piensa que el tiempo está en mi contra o en contra de los atletas mayores en esta situación, pero eso está lejos de la verdad", sostuvo Gatlin.

El atleta dijo que ha encontrado inspiración en la estrella del football americano Tom Brady, el jugador más laureado de la NFL, quien a sus 42 años acaba de comenzar un nuevo desafío firmando por varias temporadas por los Tampa Bay Buccaneers tras dos exitosas décadas en los New England Patriots.

"Todas estas noticias de Tom Brady que aparecen ahora mismo me dan muchas esperanzas para decir 'tal vez un Justin Gatlin de 40 años en la pista no sea tan loco'", dijo el atleta.

"No habrá tanta diferencia entre tener 38 o 39 años. Pero siempre dije: 'No correré hasta los 40'. Era tan duro conmigo mismo con no correr hasta los 40. Y ahora parece que me acerco a los 40 y voy a seguir corriendo", afirmó.

La carrera de Gatlin se ha visto envuelta en varios escándalos de dopaje. El estadounidense ha recibido dos suspensiones, una de las cuales fue por cuatro años y le impidió participar en los Juegos de Pekín-2008.

Casi una década después logró la corona de los 100m en el Campeonato del Mundo de Londres de 2017 por delante de Usain Bolt y fue parte del equipo de relevos 4x100m que conquistó la medalla de oro en el Mundial de Doha de 2019.