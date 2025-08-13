Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada de la tarde del miércoles 13 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/La actividad en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúa este miércoles con la jornada vespertina que tenemos aquí por la señal de TVMAX y TVN Pass.

En esta parte del día, varios atletas tendrán la oportunidad de obtener medallas para sus respectivos países durante las finales que se darán en varios deportes. Entre esas disciplinas están la natación, el remo y el judo.

Otros deportes que siguen en comptencia son el tenis, squash, hockey y ciclismo de pista.

TVMAX y TVN Pass te traen las emociones de cada una de estas competencias las que puedes sintonizar en estos momentos. Además puedes recibir más información de los Juegos por las redes sociales: X (tvmaxdeportes), Instagram (tvmaxdeporte) y Facebook (TVMAX Panamá).

Participación de Panamá

La cuarta jornada de los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, marcó el fin de la participación de Panamá en la natación de ese evento continental.

Durante la mañana de este miércoles se realizaron las pruenas preliminares de los 50 metros libres masculinos y femeninos, 400 metros combinados individuales masculinos y femeninos. y los relevos estilo libre 4x200 metros en las ramas masculina y femenina. La delegación panameña compitió en una de esas distancias.

María Castillo, Andrey Villarreal y Julio Rodríguez compitieron por Panamá en los 50 metros estilo libre tanto en la rama masculina como femenina.

Castillo terminó en el tercer lugar de la segunda serie clasificatoria de los 50 metros libres femeninos con tiempo de 27.64s segundos. Este registro le dejó en el puesto 24 de la tabla general lo que no le alcanzó para avanzar a las finales.

Villarreal se ubicó en el tercer puesto de la segunda serie clasificatoria de los 50 metros libres masculinos al registrar 24.10 segundos. No pudo avanzar a las finales al quedar en la posición 24 de la tabla general .

Por su parte, Rodríguez cuminó en la séptima posición del cuarto heat clasificatorio de los 50 metros libres masculinos al terminar la prueba en 23.74 segundos. Su puesto en la tabla general fue el número 21, por lo tanto no alcanzó las finales.

Medallero

Antes de iniciada la cuarta jornada, tras la ceremonia inaugural de los Juegos, Brasil sigue al frente del cuadro general de medallas con un total de 69 preseas. Le sigue Estados Unidos con 42 y en el tercer puesto está Chile con 24.

Panamá se ubica en el lugar 15 del medallero con tres en total.